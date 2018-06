Operação Reembolso investiga roubos em agências dos Correios no interior de SP

A Polícia Federal de Jales, no interior de São Paulo, deflagrou na manhã desta terça-feira, 3, a operação Reembolso para desarticular um grupo criminoso que praticava furtos e roubos em agências dos Correios, supermercados, lotéricas, postos de gasolina, além de outras empresas que possuíam cofres para guarda de valores.

Segundo a PF, a investigação começou para apurar o roubo a uma agência dos Correios na cidade de Urânia, em janeiro de 2016, mas também apura crimes em Aparecida d’Oeste, Nipoã, Birigui e Araçatuba/SP.

A partir do caso de Urânia, quando dois homens armados renderam funcionários e roubaram valores depositados, a PF entrou no caso e identificou núcleos de criminosos nas cidades de Araçatuba e Birigui, que mantinham contatos com comparsas da região de Jales/SP.

“A agência dos Correios de Urânia foi alvo do grupo em pelo menos três ocasiões desde o início das investigações. Na última tentativa de ação dos criminosos nos Correios de Urânia, em outubro de 2017, eles foram surpreendidos por equipes da PF e da PM”, diz nota divulgada pela PF.

Mais de 100 policiais federais estão cumprindo 2 mandados de prisão preventiva, 11 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Urânia, Aparecida d’Oeste, Araçatuba e Birigui.

De acordo com a PF, os presos responderão pelos crimes de furto e roubo qualificado, associação criminosa armada, tentativa de homicídio dentre outros crimes.