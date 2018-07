Operação Quimera prende grupo que desviava ouro de mineradoras em Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta quarta-feira, 3, na Operação Quimera 21 pessoas acusadas de pertencerem a uma organização criminosa especializada em crimes contra mineradoras de ouro, entre elas as multinacionais AngloGold Ashanti e Jaguar Mining. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em Santa Bárbara, Belo Horizonte, Barão de Cocais e João Monlevade nesta quarta-feira, 4 – há 3 foragidos.

Conduzida pela Delegacia de Polícia de Santa Bárbara, a Quimera apreendeu com o grupo uma sacola com dezenas de pepitas de ouro (teor estimado de 90% a 95% de pureza), R$ 40 mil em dinheiro vivo, 23 veículos (alguns de luxo), dois detectores de ouro, carpetes, substâncias e equipamentos utilizados no processo de apuração de ouro, diversos rádio comunicadores e celular. Foi decretado pela Justiça ainda o bloqueio de bens e valores dos investigados.

O delegado Domiciano Ferreira Monteiro de Castro Neto afirmou que grupo era “extremamente organizado, equipado e perigoso”.

“A organização criminosa conta com diversos núcleos de atuação, um deles formado por funcionário da própria empresa”, disse o delegado. Cinco deles foram presos. Eles seriam “incumbidos de repassar informações privilegiadas aos demais membros da organização criminosa, inclusive sobre as operações do processo minerário, quantidade e posicionamento de vigias e trabalhadores”.

Graças a eles, o grupo “conseguia ludibriar os pesados sistemas de bloqueios, vigilância, alarmes e segurança armada existentes” nessas mineradoras.

A quadrilha tinha também responsáveis pela distribuição dos valores. Segundo a polícia, foi identificado o núcleo de receptadores, donos de joalherias, que faziam a compra do ouro e ainda repassavam mercúrio e outras substâncias para os demais criminosos utilizarem no processo de apuração mineral.

O delegado afirmou que a apuração também trata de lavagem de dinheiro. Monteiro explicou que “eram realizadas transações financeiras com frequência, especialmente a partir dos receptadores, quando recebiam o ouro produto do crime”.

Segundo ele, “vários membros da organização criminosa se preocupavam que vultosos investimentos em imóveis e veículos que alguns de seus membros estavam realizando em nome próprio ou de terceiros poderiam chamar a atenção de outras pessoas.”

Parte da organização, além das investidas que promoviam às mineradoras, era a responsável ainda “pelo domínio do tráfico de drogas e armas de fogo no distrito de Barra Feliz, em Santa Bárbara”, afirmou a polícia.

O nome da operação faz alusão “à híbrida figura da mitologia grega, sendo o termo empregado também com significado de utopia, conhecido especialmente no filme ‘A Quimera do Ouro’, de Charles Chaplin, diante do sonho de enriquecimento rápido com o mineral”.

Os presos foram encaminhados para o Presídio de Barão de Cocais, onde ficarão em virtude dos mandados de prisões preventivas expedidos. Um advogado detido será levado ao presídio Nelson Hungria.