Operação Parasita da Promotoria e Polícia cerca ‘fundo abutre’ que fez rombo de R$ 100 milhões em São Paulo

O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil realizam na manhã desta terça-feira, 24, uma Operação batizada ‘Parasita’ contra uma suposta organização criminosa que se apresenta como grupo especializado na compra e recuperação de empresas, com expertise no ramo de ‘sociedades estressadas’, chamados ‘fundos abutres’.

Os promotores apontam que a quadrilha ‘tem praticado fraudes e crimes contra inúmeras vítimas’, estimando que o grupo já provocou danos superiores a R$ 100 milhões.

De acordo com o MP, o grupo se apresenta sob o título de “maior fundo distressed business do Brasil”. No entanto, ‘ao invés de sanearem e reerguerem as empresas, os investigados exaurem seus patrimônios, lesando credores e antigos proprietários, além de não pagar verbas trabalhistas e prestadores de serviços’, diz a Promotoria.

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, e do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), da Polícia Civil, cumpriram oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Guarulhos, São Paulo, Mauá, Barueri e Santana de Parnaíba.

Participaram das ações 26 equipes, integradas por 12 promotores de Justiça e 55 policiais civis. Durante as diligências foram apreendidos valores em espécie.

A apuração indica ainda que, para implementação das fraudes, a quadrilha ‘criou uma complexa estrutura societária formada por mais de 20 companhias, a maior parte delas com elementos indicativos de falsidade nos seus atos constitutivos’.