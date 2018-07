Operação, no Paraná, mira distribuidoras de combustível

A Divisão de Combate à Corrupção, da Polícia Civil do Paraná, deflagrou nesta terça-feira, 31, a Operação Margem Controlada para prender uma quadrilha de gerentes e assessores comerciais que age em Curitiba. Os investigados são ligados, segundo a operação, às três maiores distribuidoras de combustíveis que atuam no País e que juntas dominam 70% do mercado.

Em nota, a Policia informou que a investigação levou mais de um ano e é resultado de um trabalho conjunto da Divisão de Combate à Corrupção com a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba, órgão do Ministério Público do Paraná. A ação tem ainda o apoio da Polícia Militar e policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e do Nuciber (Núcleo de Combate aos Ciber Crimes).

Mais de 50 policiais, quatro delegados da Divisão, dois promotores de Justiça e servidores do Instituto de Criminalística participam da operação, que acontece na cidade de Curitiba. Ao todo serão cumpridos 20 mandados judiciais, sendo oito de prisão e 12 de busca e apreensão. A Justiça ainda determinou o afastamento do sigilo telemático (do e-mail) de nove pessoas. Alguns dos mandados serão cumpridos nas sedes administrativas das distribuidoras na capital paranaense.

A suspeita é que as distribuidoras ‘controlam de forma indevida e criminosa o preço final dos combustíveis nas bombas dos postos de gasolina com bandeira das distribuidoras restringindo assim o mercado e prejudicando a livre concorrência’.

“Para se tornar um posto bandeirado o empresário assina um contrato de exclusividade com a respectiva distribuidora tendo a obrigação de comprar o combustível somente dela – o que não é ilegal”, informa a nota.

“Na prática o esquema criminoso funciona assim: representantes das distribuidoras vendem o litro do combustível de acordo com o preço que será praticado pelo dono do posto bandeirado — controlando assim o preço nas bombas e, conseqüentemente, a margem de lucro dos empresários impedindo assim a livre concorrência.”

Os suspeitos responderão pelos crimes de abuso de poder econômico e organização criminosa. Se condenados podem pegar penas que variam de 2 a 13 anos.

A Divisão de Combate à Corrupção criou um email para receber denúncias de donos de postos de gasolina sobre a atuação ilegal de representantes das distribuidoras. O email é dcco.denuncia@pc.pr.gov.br.