Promotoria do Rio procura onze policiais de ações táticas e de inteligência por sequestros, extorsão e torturas

O Ministério Público do Rio de Janeiro, em parceria com a Corregedoria da Polícia Militar, abriu na manhã desta quinta-feira, 26, uma operação batizada ‘Mercenários’, com o objetivo de prender 11 PMs sob suspeita de sequestrar e extorquir extorquiam criminosos, mediante tortura e pagamento de resgate. Até o momento, nove alvos foram presos.

De acordo com a Promotoria, policiais lotados no Grupamento de Ações Táticas do 24º Batalhão da Polícia Militar e na Seção de Inteligência da Polícia Militar do 21º BPM integraram organização criminosa voltada para os crimes de corrupção, tortura, peculato e concussão.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP fluminense ainda cumpre 35 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos policiais sob suspeita. As ordens foram expedidas pelo Juízo da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Entre os alvos das ordens de busca estão André Araújo, comandante do 15º BPM, e Anderson Orrico, chefe da Seção de Inteligência da Polícia Militar do mesmo Batalhão. Tais medidas visam obter provas ‘acerca da participação deles nos crimes denunciados’, diz o MP.

As investigações tiveram início a partir da análise de dados do celular de um dos denunciados, Adelmo Guerini. O aparelho foi apreendido durante a operação Gogue Magogue, em agosto de 2020, que mirou milicianos responsáveis por serviço de mototáxis na comunidade Asa Branca, em Jacarepaguá.

Segundo os promotores, Adelmo e outros acusados que integravam a equipe Delta do GAT do 24º Batalhão da Polícia Militar – Mário Paiva Saraiva, Antonio Carlos dos Santos Alves, Denilson de Araújo Sardinha, Weliton Dantas Luiz Junior, Francisco Santos de Melo, Marcelo Paulo dos Anjos Benício e Vitor Mayrinck – acertavam propinas com criminosos, em especial traficantes.

“Quando o acerto não era realizado, os denunciados realizavam atos de violência, através de extorsões, torturas e homicídios, além de desviar parte ou a integralidade de materiais ilícitos apreendidos que, muitas vezes, sequer eram apresentados à autoridade policial”, explicou o MP.

Ainda de acordo com o órgão, parte do grupo sob suspeita foi transferido, em fevereiro de 2020, para o 21º BPM. Os investigadores indicam que, a partir de então, o esquema criminoso foi copiado para a unidade, ‘com seus integrantes passando a contar com informantes e arrecadadores de propina próprios.

“Com isso, passaram a fazer parte da organização criminosa outros cinco policiais militares: Marcelo Leandro Teixeira, Oly do Socorro Biage Cei de Novaes, William de Souza Noronha, Fabiano de Oliveira Salgado e Thiago Santos Cardoso”, indicou a Promotoria.