Operação que mira governador de Alagoas não afeta candidatura; entenda efeitos políticos e impacto na corrida presidencial

A operação aberta nesta terça-feira, 11, contra o governador de Alagoas Paulo Dantas (MDB) não afeta sua candidatura à reeleição. O desgaste político, no entanto, ainda é incerto. A campanha diz que houve instrumentalização do inquérito. Na outra ponta, a investigação dá munição para a oposição.

Paulo Dantas está elegível?

A ex-procuradora regional Eleitoral Silvana Batini, professora da FGV Direito Rio, crava que a operação não impacta juridicamente a candidatura do emedebista.

“Ele está elegível, porque o registro da candidatura é deferido em função das circunstâncias, dado o momento do pedido. Ele vai disputar essa eleição”, afirma.

O governador é investigado por suspeita de rachadinha no período em que foi deputado estadual. Ele foi afastado do cargo por determinação da ministra Laurita Vaz, relatora do inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Corte ainda vai decidir na próxima quinta-feira, 13, em uma sessão extraordinária, se mantém o afastamento.

“Os desdobramentos dessa operação dependem na Justiça comum e não da Justiça Eleitoral”, acrescenta Silvana.

Há restrição para operações policiais contra candidatos no período eleitoral?

Juridicamente, não há impedimento a operações da Polícia Federal contra candidatos durante as eleições. “Restrição jurídica não tem nenhuma”, explica a professora da FGV.

O Estadão questionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a operação. A reportagem perguntou se o impacto eleitoral foi considerado e se a ação era imprescindível neste momento. Em nota, a PGR disse que “a necessidade e a urgência” das medidas determinadas ficou “amplamente demonstrada” durante a investigação.

Como a campanha deve responder?

O governador chamou a operação de “encenação”. A campanha de Paulo Dantas deve apostar na narrativa de que houve interferência na Polícia Federal para desidratar sua candidatura. Ele foi o mais votado no primeiro turno e segue líder nas pesquisas de intenção de voto.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), seu padrinho político, disse que Alagoas é “vítima do uso político da PF e do abuso de autoridades”. O cacique emedebista falou em “perseguição”, defendeu a troca do superintendente da Polícia Federal no Estado e prometeu entrar com uma representação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra a ministra que autorizou a operação.

Qual o impacto político na candidatura?

Assim como na campanha nacional, o tema da corrupção também foi explorado na corrida eleitoral pelo governo de Alagoas. Um dos episódios mais rumorosos foi o vídeo gravado pelo pai de Paulo Dantas, o ex-deputado Luiz Dantas, em que ele acusa o filho de envolvimento em um suposto esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Estado.

O material foi usado na propaganda eleitoral do rival Rodrigo Cunha (União Brasil) no primeiro turno, mas na avaliação da cientista política Luciana Santana, professora da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), não teve o efeito esperado para desidratar a campanha do emedebista.

“O Paulo Dantas decidiu não responder o pai e investiu em uma campanha mais propositiva. Ele continuou crescendo e foi para o segundo turno com uma margem até maior do que as pesquisas vinham apontando”, destaca.

A operação respinga na corrida presidencial?

Na avaliação da professora Luciana Santana, Alagoas é um “Estado-chave” para a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentar reduzir sua rejeição no Nordeste – região em que ele teve o pior desemprenho no primeiro turno.

A cientista política lembra que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), aliado do presidente, tem um “capital político grande” na região. Destaca ainda que o prefeito da capital, JHC, anunciou na semana passada que deixaria o comando do PSB em Alagoas para integrar o PL, partido de Bolsonaro, e apoiar a presidente na campanha à reeleição.

“É preciso analisar o contexto. A capital é bolsonarista e Alagoas é um Estado estratégico. A operação pode também afetar a eleição nacional”, avalia.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a agenda em Alagoas na próxima quinta-feira mesmo após a operação. A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e uma das coordenadoras da campanha de Lula, disse que a operação é “suspeitíssima” e “cheira a manipulação política”.