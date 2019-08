Operação Famintos ataca fraudes na merenda de Campina Grande e prende vereador

Força-tarefa da Controladoria-Geral da União, Polícia Federal e Procuradoria deflagrou nesta quinta, 22, na Paraíba, a segunda fase da Operação Famintos para dar sequência ao combate a irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) em Campina Grande.

A Operação Famintos consistiu no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, cinco de prisão temporária e três de prisão preventiva no município de Campina Grande, com cerca de 400 mil habitantes, a 112 quilômetros da capital João Pessoa. A força-tarefa prendeu 7, inclusive o vereador Renan Maracajá (PSDC).

A informação sobre a prisão de Maracajá foi divulgada pelo portal Paraíba Online e confirmada pelo Estadão. Os investigadores destacam que o vereador teria ligação com empresas beneficiadas pelo esquema de desvios de recursos da merenda.

A ofensiva mobilizou quatro auditores da CGU e cerca de 60 policiais federais.

Segundo a Controladoria, a partir das informações e da documentação colhidas na primeira fase da operação, deflagrada em julho, ‘houve o aprofundamento dos trabalhos pelos órgãos parceiros’.

O resultado obtido foi que o grupo criminoso investigado, formado por empresas de ‘fachada’, além de fraudarem as licitações da prefeitura para a compra da merenda, promoviam a combinação entre si para a divisão irregular do fornecimento dos gêneros alimentícios para as escolas da rede municipal de ensino.

Ainda de acordo com a Controladoria, também foi constatado que, na tentativa de ocultar as transações realizadas entre as empresas contratadas e os reais fornecedores dos gêneros, o grupo investigado fazia uso de contas bancárias de pessoas físicas, para as quais eram repassados os pagamentos recebidos das escolas.

A Controladoria, por meio da Ouvidoria-Geral da União, mantém um canal para o recebimento de denúncias. Quem tiver informações sobre a segunda fase da Operação Famintos pode enviá-las por meio de formulário eletrônico. A denúncia pode se anônima, para isso, basta escolher a opção ‘Não identificado’.

Prejuízo social

A Assessoria de Comunicação Social da Controladoria informou que as principais políticas públicas afetadas pela corrupção estão relacionadas à Saúde e à Educação (69% das operações especiais realizadas pela CGU e órgãos parceiros ocorrem nessas áreas).

Entre as operações especiais, a Controladoria destaca o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), criado para atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula.

As falhas identificadas frequentemente nas fiscalizações da CGU são: licitações irregulares; descumprimento contratual pelos fornecedores; despesas irregulares; superfaturamento; armazenagem irregular dos alimentos; alunos sem merenda; falta de cardápio e de higiene; ausência de nutricionistas; dificuldade ao exercício do controle social; e controle frágil por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

COM A PALAVRA, O VEREADOR RENAN MARACAJÁ

A reportagem fez contato com o gabinete do vereador Renan Maracajá. O espaço está aberto para manifestação da defesa.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE

O espaço está aberto para manifestação da prefeitura.