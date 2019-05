Operação Egypto da PF ataca pirâmide de R$ 700 mi de criptomoeda Ação deflagrada nesta terça, 21, se espalha por municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo para cumprimento de 10 mandados de de prisão e 25 de busca; a instituição financeira captava recursos para investimento em criptomoedas sem autorização do Banco Central; agentes apreendem R$ 469 mil e mais US$ 31 mil em dinheiro vivo