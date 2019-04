Operação Conteiner investiga R$ 142 mi em contratos suspeitos de UPA’s

O Ministério Público do Distrito Federal deflagrou nesta terça-feira, 9, a Operação Conteiner, que investiga contratações suspeitas da Metalúrgica Valença pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Segundo o Ministério Público, a empresa pagava propinas em troca do benefício em licitações para montagem de Unidades de Pronto Atendimento e entrega de materiais hospitalares.

Nove mandados de prisão preventiva e 44 de busca e apreensão, deferidos pela 1.ª Vara Criminal de Brasília, são cumpridos no Rio, Goiás, Rio Grande do Norte, Minas e no Distrito Federal.

Foram presos os ex-secretários da Secretaria de Saúde do DF Rafael Barbosa e Elias Miziara, o ex-secretário adjunto de gestão Fernando Araújo, e o ex-subsecretário José Falcão. Além deles, Edcler Carvalho, diretor comercial da Kompazo, empresa que vende produtos hospitalares, e Cláudio Haidamus foram detidos.

No total, 350 agentes participam das ações. A Polícia Civil do Distrito Federal mobilizou 180 policiais para a operação e enviou duas equipes ao Rio.

A investigação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, aponta que servidores públicos estariam atuando em benefício da Indústria e Comércio Ltda e seu proprietário, o empresário Ronald de Carvalho, na realização de licitações da Secretaria de Estado de Saúde do DF.

Segundo o Ministério Público, a empresa também teria sido beneficiada pela a organização criminosa comandada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral.

Em 2009, a organização teria, em troca de propinas, direcionado um pregão da Secretaria de Estado de Saúde do Rio em favor da metalúrgica.

O Ministério Público informou que o grupo criminoso tinha planos de expandir o ‘projeto das UPAS’ para todo o país, acertando propinas de R$ 1 milhão para cada unidade construída.

No DF, a organização começou a atuar por meio de venda de atas de registro de preços da Secretaria de Saúde do Rio.

Estima-se que o valor das contratações suspeitas ultrapassem o montante de R$ 142 milhões. O Ministério Público do Distrito Federal solicitou que o valor fosse bloqueado.

O Ministério Público também aponta que o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, o empresário Miguel Iskin, Ronald de Carvalho e Arthur Cézar de Menezes Soares Filho estão envolvidos. Arthur César de Menezes é considerado como foragido, segundo o Ministério Público.

