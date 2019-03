A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 12, a Operação Checkout, em ação com a Receita e o Ministério Público Federal. A investigação mira um esquema que realizava cancelamentos indevidos de autuações de tributos federais, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O inquérito policial aponta repasse de mais de R$ 39 milhões de uma empresa do ramo de turismo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) para viabilizar o cancelamento de uma autuação da Receita Federal no valor de R$ 161 milhões. Há indícios de que uma parte do valor pago teria sido remetida para o exterior de forma fraudulenta e outra parte teria sido dividida entre integrantes do grupo investigado.

Leia o documento abaixo: