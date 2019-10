Operação Bullish recorre da absolvição de Joesley por rombo de R$ 68 mi no BNDES

A Procuradoria recorreu nesta terça, 29, da absolvição de Joesley Batista, executivo da J&F, dona da JBS, e quatro ex-funcionários do BNDES pelos crimes de gestão fraudulenta e prevaricação financeira, investigados pela Operação Bullish, relacionados ao empréstimo do banco estatal à JBS para a compra da Swift Argentina.

Documento RECURSO BULLISH PDF

As informações são divulgadas pela assessoria de comunicação do MPF no Distrito Federal. Na decisão anunciada pela 12ª Vara de Justiça Criminal de Brasília, a absolvição de Joesley foi fundamentada no acordo de colaboração premiada firmado pelo acusado. Ao mesmo tempo, o magistrados também argumentou que os ex-funcionários não teriam domínio dos fatos, tendo sido utilizados apenas como instrumentos para a execução das fraudes descobertas.

Os procuradores afirmam que Joesley, réu colaborador, ‘não pode receber benefícios em relação a crimes que não os admitidos’. “Resumindo, Joesley negou a existência de todos os possíveis crimes contra o sistema financeiro apontados pela Operação Bullish e devidamente denunciados pelo MPF”.

Por sua vez, os ex-funcionários do banco teriam conhecimento, sim, da ‘gestão fraudulenta’, fato que seria comprovado por diversos elementos de provas, segundo a Procuradoria. São eles José Cláudio Rego Aranha, Fábio Sotelino da Rocha, Jaldir Freire Lima e Carlos Augusto Muller.

O recurso contou com relatórios e análises assinados pelos funcionários do banco para balizar as operações que prejudicaram a instituição. A Operação Bullish aponta que o prejuízo tenha sido de R$ 68 milhões. A peça traz também informações apontadas em sindicância interna do próprio banco que indicam a atuação decisiva dos investigados.

“Os documentos de ordem técnica contribuíram para a aprovação do empréstimo de grande porte concedido à holding, para a extrapolação dos limites de crédito disponibilizados, bem como para a dispensa indevida de juros a que o BNDES tinha direito”.

A Procuradoria refuta tese de que a colaboração premiada tenha concedido imunidade geral e irrestrita ao empresário. “Tal entendimento fere a regra basilar de que o colaborador somente pode receber benefícios referentes aos fatos abarcados em sua colaboração”.

Diante disso, o procurador Ivan Garcia Marx argumenta que basta a existência de autoria e materialidade dos fatos para o recebimento da denúncia e continuidade da ação penal. O MPF requer a retratação da decisão recorrida ou o envio do recurso ao Tribunal Regional Federal para a reforma da decisão que absolveu os acusados.

