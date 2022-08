Operação ‘Anjos da Guarda’ mira advogados, mulher e cunhada de Marcola

A operação Anjos da Guarda, aberta na manhã desta quinta-feira, 10, para frustrar plano de resgate da cúpula do Primeiro Comando da Capital de penitenciárias de Brasília e Porto Velho mirou não só líderes da facção, mas uma série de advogados que representam integrantes do grupo criminoso e ainda a mulher e a cunhada de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como o número 1 na hierarquia do PCC. Foram alvos de ordens de prisão preventiva quatro advogadas e sete líderes da facção, seis deles já custodiados.

Como mostrou o Estadão, o grupo que pretendia resgatar os líderes do PCC tinha três planos de fuga, que foram comunicados aos detentos por meio de mensagens codificadas transportadas por advogados. De acordo com a Polícia Federal, o primeiro plano tinha o nome STF e tratava de invasão à penitenciária federal. O segundo, batizado STJ, envolvia o sequestro de autoridades do sistema penitenciário. Havia ainda o plano ‘suicida’ que envolvia uma ‘provável’ rebelião, iniciada pelo próprio Marcola, com a tomada de um servidor público como refém.

Ao analisar a representação da Polícia Federal pela abertura da fase ostensiva das apurações, o juiz Francisco Codevila, da 15ª Vara Federal de Brasília, considerou que o quadro probatório juntado pela corporação era ‘mais do que suficiente’ a segregação cautelar das advogadas Patrícia Laiane da Conceição Sales, Kassia Regina Brianez Trulha de Assis, Juliana de Araujo Alonso Mirandola e Simone de Araujo Alonso Barbará. O magistrado apontou a ‘dedicação delas a atividades criminosas do PCC, somada ao poderio econômico envolvido’ e entendeu que o grupo ‘colaborou, de maneira efetiva, com organização criminosa’.

Também foram alvos de prisão preventiva, integrantes do PCC que já estavam custodiados: o próprio Marcola; Edmar dos Santos, conhecido como Quirino, Cláudio Barbará da Silva, o ‘Barbará, Reinaldo Teixeira dos Santos, Valdeci Alves dos Santos, o ‘Colorido’, e Esdras Augusto do Nascimento Júnior. Eles eram as lideranças que o plano elaborado pela facção buscava libertar.

Além disso, Codevila decretou a prisão de Devanir de Lima Moreira, o Deva, um dos principais líderes do PCC que não está preso e apontado como um dos responsáveis por elaborar o plano de fuga dos custodiados. Ele está foragido da Justiça desde 2017, havendo informações de que está atualmente na Bolívia, diz a PF.

Já ao deferir as 13 ordens de busca e apreensão cumpridas pela PF no Distrito Federal (Brasília), em Mato Grosso do Sul (Campo Grande e Três Lagoas) e em São Paulo (São Paulo, Santos e Presidente Prudente), o juiz da 15ª Vara Federal de Brasília listou entre os alvos a mulher de Marcola, Cynthia Giglioli Herbas Camacho. Ela é apontada pelos investigadores como a pessoa que repassa informações de forma codificada a respeito da situação das pessoas que estão envolvidas no plano de resgate.

A advogada Camilla Giglioli da Silva, sua irmã e advogada de Marcola, também foi alvo de buscas. Segundo a PF, Camilla fez diversos atendimentos em parlatório ao chefe do PCC, sendo que em algumas conversas são mencionados os códigos “STF” e “STJ” e é solicitado à Camila, informações acerca de membros da facção, por meio de mensagens cifradas.

As diligências também foram executadas nas casas de outras cinco advogadas e um advogada, em sua maioria responsáveis pela defesa de Marcola. Além disso, os investigados fizeram buscas contra Wagner Torrico Ramos, o “W”. Segundo a PF, ele é membro do PCC e é ex-sobrinho de ‘Deva’, tendo em vista que sua tia, é ex-esposa de Devanir. Ele já foi preso por guardar armas de grosso calibre em sua residência a pedido do PCC, dizem os investigadores.

As buscas visaram apreender provas que poderiam estar nas residências dos alvos identificados como responsáveis pela transmissão de mensagens cifradas de dentro para fora dos presídios federais. Codevilla considerou que a medida era ‘essencial’ para identificação dos demais envolvidos e ‘servirá como forma de frear a atividade delitiva’.

Os alvos de mandados de busca e apreensão ainda foram proibidos por Codevila de: ‘frequentar quaisquer presídios (para os advogados) e de manterem qualquer tipo de contato entre si, ressalvado os que sejam familiares’. Além disso, o magistrado determinou ‘a firmação do compromisso de comparecer a todos os atos da investigação e de futura ação penal aos investigados’.

Advogadas alvos de mandado de prisão

Segundo a PF, Patrícia tem como clientes uma série de custodiados ligados ao PCC. A corporação indicou que ela estaria envolvida no planejamento do resgate dos líderes da facção, destacando conversas cifradas, nos parlatórios, entre ela e os presos, além de registros de que, ‘por mais de uma vez, ela realizou presencialmente o levantamento de dados do entorno da Penitenciária Federal de Brasília por meio de registro de vídeo, com vistas a viabilizar o plano criminoso’.

Simone é descrita pela PF como esposa e advogada de Barbará, ‘a quem atende como advogada e por meio de visita familiar’. Ela também é listada como advogada de outro preso, Pedro Luiz da Silva, o Chacal. De acordo com a corporação, Simone ‘não apenas contribui com a organização criminosa por meio de transmissão de recados, mas atua também na alocação de recursos financeiros da organização criminosa, sendo a responsável por disponibilizar R$ 4 mil a ‘Quirino’, outro integrante do PCC. Relatório circunstanciado da PF, com conversas de parlatório de Simone, ‘revelam a utilização de códigos inseridos em comunicações truncadas, que têm o propósito de dificultar a compreensão por terceiros e que nada se relacionam a matérias concretas a respeito dos processos judiciais do interno’, indicou a PF.

Já Juliana, irmã da também advogada Simone e cunhada de Barbará, e responsável pela defesa de Edmar dos Santos, o Quirino. Segundo a PF, ela já foi presa, no âmbito da Operação Ethos. Os investigadores narraram que, em conversa no parlatório com Barbará, Juliana ‘fez menção a processos de segunda instância, em alusão ao plano de resgate dos presos’. Ainda de acordo com a PF, em um dos diálogos, a advogada fez menção a ‘doutora Dejanira’, um código utilizado como referência a Devanir de Lima Moreira, o Deva, apontado como um dos idealizadores do plano para soltar os líderes do PCC.

Quanto à Kassia, a PF apontou ‘contundentes indícios de envolvimento no esquema criminoso para possibilitar a fuga das lideranças do PCC que estão custodiadas em presídios federais’. Foi a partir de documento obtido a partir da quebra de seu sigilo telemático que a PF identificou os três planos de resgate desenhados pela facção. De acordo com a PF, a análise do material telemático da investigada ‘comprovou a existência do plano e a pratica de atos voltados para a execução completa do crime, desde o recebimento de celulares para o estabelecimento de um “circuito fechado” com os advogados que atuam como “pombo correio” e os integrantes do PCC que estão vinculados ao resgate, até a seleção da ordem dos presos que deveriam ser atendidos por ela quando recebeu as mensagens’.