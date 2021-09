Open finance para grandes empresas: o que o mundo pode nos ensinar?

O open finance – nova nomenclatura do open banking que reflete a abrangência da regulação brasileira – promete revolucionar o setor financeiro brasileiro. Em sua segunda fase de implementação, o sistema do Banco Central vai permitir que as instituições acessem o histórico completo de transações, operações de crédito e dados pessoais dos seus clientes. O objetivo é promover um ambiente de negócios mais competitivo, inovador e com muito mais opções para o consumidor.

Mas o que isso representa? Basicamente, o programa reforça a queda das fronteiras entre bancos e empresas, permitindo uma integração entre os diversos participantes do setor financeiro com o compartilhamento de informações e tecnologia. A partir dele, provedores de serviços financeiros terão liberdade para integrar soluções de outros bancos, empresas e até de seus clientes. Além disso, poderão ganhar acesso a serviços e produtos em novos canais e modelos de negócio.

O open finance também vai redefinir o que é um banco, pois a tecnologia de hoje permite uma separação completa das diversas camadas que compõe uma instituição financeira: relação com o cliente, produtos e serviços e infraestrutura.

Para que toda essa revolução aconteça, o consumidor precisará, no entanto, autorizar o compartilhamento de seus dados – a contrapartida aqui é que os bancos terão que conquistar os clientes para que eles tomem essa decisão.

Fintechs e bancos tradicionais: estratégias internacionais de sucesso

Pesquisas do BCG com CFOs e tesoureiros já indicam que as empresas estão prontas para compartilhar suas informações com entidades seguras e em quem elas confiam, mas que, para isso, precisam enxergar claramente as contrapartidas e benefícios desse compartilhamento.

Nesse contexto, as fintechs buscam o caminho da colaboração com os bancos, criando um ecossistema de inovação para servir as grandes empresas.

Um bom exemplo é o da Plaid, que criou uma linguagem comum para conectar milhares de serviços financeiros em uma só solução. Nela, os consumidores escolhem os serviços que querem usar em seu aplicativo, mesmo que sejam de instituições diferentes, e os adapta à sua necessidade – esse nível de personalização era impensável há alguns anos.

No campo dos bancos tradicionais, o desafio é um pouco maior. Dados do BCG mostram que o open finance pode aumentar ou diminuir as receitas dos bancos de varejo entre 15% a 25%. Aqui, o segredo para o sucesso é enxergar o novo sistema não como ameaça, e sim como grande oportunidade de conquistar mercados, fechar novos negócios e de firmar parcerias estratégicas. Para isso, é preciso se preparar com antecedência.

O espanhol BBVA, por exemplo, simplificou a gestão financeira de seus clientes com a criação de uma plataforma única de gestão do caixa das empresas. A abordagem facilitou o acesso a sistemas bancários distintos e promoveu a gestão financeira em um único lugar. Adicionalmente, a solução permite ao banco um melhor entendimento da situação financeira de cada cliente e, por meio de advanced analytics, fazer sugestões precisas de produtos e serviços para cada situação e cliente. O sucesso foi tanto que até o fim de junho de 2020 a solução já tinha mais de 125 mil empresas clientes, 80% mais do que no mesmo período de 2019.

O Deutsch Bank, por sua vez, criou um programa de APIs que disponibiliza os dados dos seus clientes para outras instituições oferecerem seus próprios serviços – é possível estratificar os consumidores a partir do seu relacionamento com o banco ou por meio de suas informações cadastrais, e até utilizar o serviço de scoring da instituição. Na prática, o DB vende um serviço, o contratante acessa dados apurados para disponibilizar os seus produtos e os clientes finais têm uma ampla oferta de serviços de alta aderência ao seu perfil.

As possibilidades são infinitas. Mas destaco um ponto em comum entre elas: foco no usuário. Ao comparar as iniciativas, percebemos que as soluções foram pensadas, do início ao fim, nas necessidades primárias dos consumidores, muitas vezes contando com uma real cocriação entre empresa e usuário. Será preciso mirar os horizontes que podem ser alcançados com a tecnologia, um exercício de inovação que envolve estudar a fundo o mercado e os consumidores.

*Bruno Simão, diretor executivo e sócio do Boston Consulting Group (BCG) Brasil