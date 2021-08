Open Banking: conheça os benefícios da plataforma

O Open Banking é um sistema já implantado em diversos países. Ele é um facilitador de comunicação financeira, em que os seus dados deixam de pertencer aos bancos e passam a pertencer a você.

Assim como o Pix chegou e já revoluciona nossa maneira de fazer pagamentos e transferir dinheiro, o Open Banking chega como uma iniciativa do Banco Central para incentivar a transparência no sistema financeiro brasileiro.

Vantagens para o consumidor:

O Open Banking acaba possibilitando que o consumidor crie seu “próprio banco”, ou seja oferece autonomia e poder de decisão e escolha.

Mais autonomia e poder de controle sobre seus dados bancários;

Poder comparar serviços e produtos entre instituições;

Renove ou cancele seu consentimento a cada 12 meses ou quando desejar;

Aproveite processos mais ágeis e transparentes, como abertura de conta ou pedido de crédito;

Possibilidade de lançamento de novos serviços e funcionalidades a partir do maior entendimento sobre quem é você;

As transações do Open Banking serão observadas de perto pelo BC – responsável por toda fiscalização e punição das instituições participantes. Portanto, as operações e as dinâmicas do Open Banking sejam seguras.

Os produtos financeiros vão poder ser fornecidos em diversas plataformas, que podem, por exemplo, ser especializadas em um único tipo de produto, como seguros ou empréstimos, e oferecer diversas opções que poderão atender diferentes necessidades das empresas.

Outro grande facilitador dessa abertura bancária é que ela também permitirá que o cliente consolide todas as informações financeiras de diferentes bancos em uma única plataforma, facilitando o controle e a sua organização das informações.

Outra vantagem do Open Banking é que o cliente poderá dar acesso aos seus extratos bancários, por exemplo, para que uma fintech analise e comprove o faturamento da empresa. Assim, podendo obter melhores condições na hora de tomar um crédito.

E não para por aí, a iniciativa possibilitará também benefícios relacionados aos meios de pagamento, uma vez que os empreendimentos poderão utilizar seus recebíveis de cartão de crédito como garantia na obtenção de um crédito, como no caso do crédito fumaça.

Ou seja, o Open Banking veio para transformar o mercado financeiro, dando mais liberdade para o usuário.

*Vitor Mendonça Prado é fundador e sócio-diretor da CAVI Participações e Empreendimentos Ltda., sócio-fundador e advogado do Mendonça Prado Advogados, fundador e CEO do Global Investors Club, empresário, mentor, consultor, palestrante e investidor. Sócio do Êxito – Instituto Latino Americano de Empreendedorismo e Inovação. Representante e mentor da FasterCapital, membro da ANPPD – Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, mentor da BBX Brasil, avaliador e consultor da 100 Open Startups, member & investidor anjo da FEA Angels, membro da comissão especial para o estudo da legislação em empreendedorismo criativo (Startups) da OAB-SP e consultor de negócios da Methode Consultoria