Ontário elimina a exigência de diretor residente canadense em sociedades e negócios

A província de Ontário, por meio do Projeto de Lei 213, “Melhor para as Pessoas, mais Inteligente para os Negócios”, revogou a subseção 118 (3) da Lei das Sociedades Empresariais de Ontário (“OBCA”), que exige que pelo menos 25% dos diretores de uma corporação da OBCA sejam residentes no Canadá. O Projeto de Lei recebeu a autorização real em 8 de dezembro de 2020 e as partes que revogam essa exigência foram promulgadas e entraram em vigor em 5 de julho de 2021.

Antes de sua revogação, a seção 118 (3) da OBCA exigia que pelo menos 25% dos diretores de uma empresa fossem residentes no Canadá e, se a empresa tivesse menos de quatro diretores, pelo menos um precisava ter o status de “residente canadense”, ou seja, ser o famoso PR, termo que significa Public Relations, ou Relações Públicas, em português, e é o profissional à cargo das Relações Públicas nas organizações.

A exigência de um diretor residente canadense é um impedimento para os investidores estrangeiros que buscam incorporar suas operações canadenses em Ontário. Normalmente, os investidores estrangeiros, que estabelecem seus negócios no Canadá, por meio de incorporação de uma empresa, não têm acesso a um indivíduo residente canadense que possa atuar como diretor da corporação. Isso significa que eles teriam que procurar outra jurisdição, que não tivesse tal requisito de incorporação, para a internacionalização de seus negócios em solo canadense. Registros adicionais eram, então, exigidos para permitir que a empresa operasse em Ontário.

Com a revogação da subseção 118 (3), os investidores estrangeiros podem estabelecer e incorporar seus negócios em Ontário, sem a necessidade de ter um número mínimo de diretores residentes canadenses. Se as empresas estrangeiras não puderem nomear ou reter um diretor com status de “residente canadense”, elas não terão mais que incorporar seus negócios em outra jurisdição.

Apesar de não ser mais exigido, o investidor estrangeiro ainda pode querer contratar um residente canadense para ser diretor de sua nova corporação em Ontário. Pode ser vantajoso para a operação ter um diretor que more no Canadá, com conhecimento sobre o ambiente jurídico e de negócios em Ontário.

O governo de Ontário está focado em garantir que Ontário tenha leis modernas que facilitem um clima de negócios próspero e reduzam a carga sobre os negócios. Ao eliminar esse requisito e fazer outras alterações, Ontário oferece mais flexibilidade, reduz burocracia, faz com que as pessoas possam fazer negócios em Ontário de forma facilitada e impulsiona o crescimento econômico, o investimento e a criação de empregos na província.

*Barbara R.C. Doherty e Eliane Leal da Silva, advogadas da Gardiner Roberts LLP, escritório associado da CCBC – Câmara de Comércio do Brasil-Canadá