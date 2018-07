Omissões podem levar operador do MDB de volta à prisão, diz Lava Jato

A força-tarefa da Operação Lava Jato pediu ao juiz federal Sérgio Moro para que abra dez dias de prazo para o operador Mário Miranda prestar esclarecimentos sobre contas no no exterior. Para os procuradores, a ‘ausência de postura colaborativa’ pode levá-lo de volta à prisão.

Miranda foi preso na Operação Dejà Vu, 51.ª etapa da Lava Jato, no dia 8 de maio. Essa investigação mira contrato da área Internacional da Petrobrás no valor de US$ 825 milhões que teria rendido propinas de US$ 40 milhões ao MDB, em suposto encontro entre delatores da Odebrecht, os ex-presidentes da Câmara Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha e Temer, então candidato a vice-presidente, em 2010.

Após o pagamento de R$ 6 milhões de um total de R$ 10 milhões estipulados a título de fiança e confessar supostos crimes em depoimento, ele foi solto no dia 1 de junho. No dia 8, foi denunciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Atualmente, ele já depositou R$ 18 milhões na conta judicial de sua fiança. Sua defesa já havia avisado a Moro que repatriou US$ 7,2 milhões de contas no exterior, à disposição da Justiça. A Lava Jato quer que os R$ 8 milhões a mais depositados no fundo da fiança sejam transferidos a título de bloqueio, já que dele e outros investigados são cobrados R$ 136 milhões para reparação dos danos causados à Petrobrás.

Para os procuradores, no entanto, afirmam que ainda restam esclarecimentos não apresentados por Miranda sobre suas contas no exterior.

“A ocultação das contas bancárias mantidas em outros países que não a Suíça, além da não apresentação dos esclarecimentos anteriormente requeridos e de documentação apta a comprovar suas alegações acerca dessas contas-correntes indica ausência de postura colaborativa do investigado, reforçando os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada por esse Juízo”, afirmam.

“Considerando que tais fatos podem justificar nova decretação da prisão preventiva de MÁRIO MIRANDA, o Ministério Público Federal requer seja aberto prazo de 10 (dez) dias para que a defesa adimpla todas condições fixadas pelo Juízo como substitutivas à prisão preventiva, inclusive no tocante ao integral esclarecimento dos pontos expostos acima”, pede a força-tarefa.

COM A PALAVRA, A DEFESA

O advogado Antonio Figueiredo Basto, que defende Mário Miranda, afirmou que não vai se manifestar.