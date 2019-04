Odebrecht pede que STF investigue vazamentos por conta própria

A Odebrecht se inspirou nas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que abriram inquéritos sem aval do Ministério Público Federal e apresentou ao tribunal um pedido semelhante. No caso da empreiteira, a intenção é que o próprio Supremo investigue vazamentos de documentos envolvidos em colaborações premiadas, sob o argumento de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) não estaria cumprindo esse papel apesar de determinação da Segunda Turma do Supremo tomada há cerca de seis meses.

São dois os precedentes citados pela empreiteira. O primeiro foi o aberto em 2018 para apurar ilegalidades na transferência do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com uso de algemas, de um estabelecimento prisional para outro. O segundo foi o inquérito instaurado em março por decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Foi nessa investigação que Moraes mandou censurar reportagem da revista eletrônica Crusoé que relaciona Toffoli à Odebrecht, provocando grande polêmica.

Na peça, ao qual o Estado teve acesso, a Odebrecht afirma que a PGR descumpriu a decisão do Supremo tomada em agosto de 2018 que determinava a tomada de providências para apurar os vazamentos relacionados às colaborações premiadas de executivos e ex-executivos da empresa. Nesse contexto, a empresa pede que o ministro Edson Fachin decida – ou remeta para a análise do presidente da Corte, Dias Toffoli – pela abertura de um inquérito nos mesmos moldes daqueles citados, em que o relator define medidas de investigação a serem tomadas.

Entre os materiais que, segundo a Odebrecht, foram vazados, estão vídeos e transcrições dos depoimentos que os colaboradores deram junto à PGR. A Odebrecht argumenta que “os documentos irregularmente disponibilizados à imprensa estavam sob custódia apenas de membros da PGR” e que houve “falta de comprometimento dos órgãos investigativos com a apuração”.

Além disso, a empresa diz que a Procuradoria deixou de apresentar relatórios mensais de acompanhamento das medidas de investigação, além de não ter devolvido os autos para o Supremo desde outubro. Outro ponto alegado pelos advogados é que lhes foi negado o acesso aos documentos que constam do inquérito aberto. “A instauração de inquérito a ser presidido por integrante da C. Segunda Turma deste E. STF afigura-se salutar, sob pena de que fatos reconhecidamente danosos não sejam adequadamente apurados pelos órgãos investigativos”, afirma a empresa.

A Procuradoria-Geral da República e associações de procuradores são absolutamente contrários a esse tipo de inquérito em que ministros do Supremo possam determinar medidas de investigações. Essa situação, segundo procuradores, compromete o equilíbrio do sistema de acusação no País, que pela Constituição é separado entre quem investiga e quem decide. A imparcialidade do juiz fica comprometida, segundo a Procuradoria, quando ele decide sobre o andamento das investigações.

Essa análise foi feita, inclusive, pela procuradora-geral Raquel Dodge na manifestação enviada nesta terça-feira ao Supremo em que informou o arquivamento do inquérito que apura supostos ataques contra integrantes da corte. Medida desconsiderada pelo ministro Alexandre de Moraes, que deu sequência ao inquérito.