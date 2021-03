OAB volta a Lewandowski e insiste na liberação de R$ 1,2 bilhão que Lava Jato confiscou da corrupção para compra de vacinas Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil enviou novo requerimento ao ministro, que é relator da ação ajuizada pela entidade acusando 'omissão' do governo na pandemia, pedindo o uso dos recursos no plano de imunização contra a covid-19