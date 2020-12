OAB vai ao Supremo por uso de vacinas da Covid-19 com registro no exterior e aplicação de verbas da Lava Jato no plano nacional de imunização Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aponta omissão do governo Jair Bolsonaro em razão da demora em fornecer um plano definitivo nacional de imunização e garantir o efetivo acesso da população à vacina contra a Covid-19