OAB vai ao Tribunal Eleitoral de São Paulo para tentar solução para filas no primeiro turno

A seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está preocupada com as filas neste primeiro turno da eleição. O advogado Leonardo Sica, vice-presidente da OAB em São Paulo, está no Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-SP) para conversar com a presidência sobre uma solução para agilizar a votação. O Estadão apurou que a alternativa de dispensar a biometria será colocada em debate.

Mais cedo, o diretor do TRE de São Paulo, Claucio Corrêa, disse que “ninguém vai ficar sem votar por causa da biometria”. Ele prevê que a votação pode se estender até 19h em algumas seções eleitorais. “Biometria não é um meio ágil de votar, é um meio seguro de votação”, defendeu.

