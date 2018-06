OAB pede ‘punição exemplar’ a ataques ao prédio de Cármen e a jornalistas

A Ordem dos Advogados do Brasil declarou neste domingo, 8, que está ‘preocupada com a proliferação de gestos de violência e de desrespeito à Justiça’.

Em nota subscrita pelo presidente do Conselho Federal da Ordem, Claudio Lamachia, a entidade destaca que ‘os ataques contra o prédio residencial da presidente do STF e contra os edifícios do sistema de Justiça devem ser coibidos e punidos exemplarmente, de acordo com a lei’.

Na semana passada, manifestantes picharam de vermelho a fachada do prédio onde reside, em Belo Horizonte, a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, e edifícios da Justiça no Rio.

“A OAB clama por rigor e agilidade na apuração dos casos de agressões às pessoas e de vandalismo registrados nos últimos dias”, diz o texto de Lamachia. “Eles apenas agravam os problemas pelos quais o país passa.”

“A solução para a crise institucional, política, moral e econômica está no fortalecimento da democracia.”

LEIA A ÍNTEGRA DA MANIFESTAÇÃO DA ORDEM CONTRA VIOLÊNCIAS

“Preocupa a Ordem dos Advogados do Brasil a proliferação de gestos de violência e de desrespeito à Justiça. Eles são, também, um ataque à democracia.”

“Os ataques contra o prédio residencial da presidente do STF e contra os edifícios do sistema de Justiça devem ser coibidos e punidos exemplarmente, de acordo com a lei.”

“A OAB, representante de uma das partes essenciais à realização da Justica, clama por rigor e agilidade na apuração dos casos de agressões às pessoas e de vandalismo registrados nos últimos dias. Eles apenas agravam os problemas pelos quais o país passa.”

“A solução para a crise institucional, política, moral e econômica está no fortalecimento da democracia.”

“Repudiamos todo e qualquer ato de violência. O Brasil precisa de mais encontro e menos confronto. Por isso, também repudiamos e exigimos apuração e punição às agressões contra jornalistas, que exercem atividade essencial para a sociedade.”

Claudio Lamachia, presidente nacional da OAB