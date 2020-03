OAB pede a Toffoli manutenção de audiências em casos à beira da prescrição

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, pediu ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, Dias Toffoli, um conjunto de medidas a serem estabelecidas no Judiciário de todo o país para o combate ao coronavírus. Entre as demandas dos defensores, estão a flexibilização de prazos, a o teletrabalho, e a manutenção somente das audiências essenciais, como aquelas relacionadas a processos que estejam à beira da prescrição.

Na tarde desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão administrativa, que vai trocar audiências que ocorreriam em seu Plenário por julgamentos virtuais. Até mesmo sustentações orais de advogados deverão ser feitas por meio eletrônico. Ficam mantidos somente julgamentos em plenário a cada 15 dias. Na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras determinou regimes de teletrabalho e atendimento de sete horas por dia.

Em um ofício encaminhado a Toffoli, Santa Cruz encaminha sugestões ‘oriundas da Diretoria do Conselho Federal e do Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, diante da crise instalada’.

“Em síntese, faz-se necessária a uniformização de uma política a ser adotada nacionalmente pelo Poder Judiciário, por orientação do Conselho Nacional de Justiça, evitandose a paralisação e os imensuráveis prejuízos dela advindos, sobretudo com a divulgação de orientação clara e inequívoca na hipótese de suspensão de atividades, com o evidente resguardo da prática de atos reputados urgentes e da expedição prioritária de alvarás”, escreve.

Leia as recomendações da OAB:

1) O funcionamento do Poder Judiciário deve ser preservado com o uso das

ferramentas tecnológicas, a exemplo do processo eletrônico, das

vídeoconferências e do teletrabalho. Nos processos eletrônicos, os prazos

não devem ser suspensos.

2) Medidas de suspensão de audiências devem ser adotadas, inicialmente, por

espaços de até 15 dias, no máximo, sempre sendo feita a reavaliação da

situação, seguindo-se os protocolos das autoridades de saúde pública.

3) Para os casos de perecimento de direito ou prescrição, bem como outros

casos que o magistrado considere urgentes, as audiências poderão ser

mantidas, com as cautelas e os protocolos devidos para evitar aproximação

pessoal de partes, advogados e funcionários, nos termos do recomendado

pelas autoridades competentes.

4) As unidades judiciárias deverão, nesse período, preservar um mínimo

atendimento presencial, para casos de urgência. Deverá ser estimulado o

atendimento virtual, porém sem vedar o ingresso de advogados nas unidades

judiciárias.

5) Magistrados e cartórios deverão divulgar números de telefone e de

telemensagem, bem como endereços virtuais, para realização de

teleatendimento durante o horário em que as unidades normalmente

funcionam abertas ao público. O teleatendimento deverá ser facilitado e

assegurado plenamente.

6) No trabalho remoto, deverá haver o acompanhamento da produtividade, a

fim de evitar o colapso na administração da Justiça.

7) As unidades judiciárias deverão realizar, no mínimo uma vez por semana,

por meio eletrônico, reuniões com todos os servidores para avaliação dos

trabalhos e adoção de medidas para preservar a continuidade dos serviços

forenses, no mesmo ritmo anterior às medidas adotadas por conta do

COVID-19. As unidades deverão elaborar breve relatório das reuniões

semanais e encaminhar às suas corregedorias.

8) Os processos em que há valores depositados em condições de serem

liberados e as demandas de execução e cumprimento de sentença deverão ser

priorizados, promovendo-se medidas que agilizem a expedição de alvarás e

liberação de valores.

9) Os recursos deverão ser incluídos em pautas de sessões virtuais de

julgamento, ressalvando-se a opção pelo julgamento presencial, mediante

solicitação expressa dos advogados interessados em realizar sustentação oral

ou acompanhar o julgamento.

10) Canais virtuais de entrega de memoriais deverão ser disponibilizados pelos

ministros, desembargadores e magistrados.

11) Nos processos com audiência de conciliação marcada, a mesma deverá ser

substituída pela abertura do prazo para oferecimento de contestação,

assegurando-se a oportunidade de conciliação na próxima audiência a ser

marcada. A OAB concitará os advogados a tentar, antecipadamente aos atos

já designados, a composição amigável. Da mesma forma, nos processos

iniciais deverá ser substituída, excepcionalmente, a audiência de conciliação

pelo oferecimento de defesa, sem prejuízo das iniciativas das partes, a

qualquer momento, no sentido da apresentação de petição de acordo.

12) Comitês de crise nos tribunais devem ser criados, assegurada a participação

de representação da OAB.

13) Os tribunais deverão promover iniciativas para implantação de realização de

audiências por videoconferência, na medida do possível.

14) Processos urgentes, inclusive audiências de custódia, admonitórias e de réus

presos, devem prosseguir, normalmente.

15) O comparecimento pessoal nas unidades judiciárias, referente às obrigações

de cumprimento de penas, deve ser adiado ou substituído por manifestação

virtual.

16) A Magistratura deve ser orientada para que que flexibilize os prazos

processuais às advogadas e aos advogados que justificarem dificuldades de

atuação profissional em decorrência de sintomas ou contaminação do

COVID-19, com a suspensão dos prazos processuais daqueles contaminados

com o novo coronavírus, desde que comprovada a impossibilidade do prazo

ser realizado por outro profissional do escritório ou que o trabalho seja

realizado de forma individual.