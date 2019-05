OAB entrega absorventes a 180 detentas de Cuiabá que usam retalhos de uniforme e gaze

A Comissão de Direito da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT) desencadeou campanha de arrecadação de absorventes para detentas da Penitenciária Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, e já recebeu mais de 14 mil unidades do material. A primeira entrega será realizada nesta terça, 14, às 16h, no auditório da entidade.

Segundo a OAB, diante da dificuldade de acesso aos materiais de higiene relatada pelas recuperandas a comissão se mobilizou e, durante alguns dias, arrecadou os absorventes por meio de doações de profissionais da advocacia e de outros segmentos da sociedade.

As detentas relataram que precisam utilizar retalhos dos uniformes, gaze e, às vezes, ‘até ficam com o sangramento escorrendo pelo corpo durante o período menstrual’.

A Ordem informou que a medida ‘visa assegurar o direito à saúde e à dignidade das mulheres privadas de liberdade’. Atualmente, são aproximadamente 180 recuperandas cumprindo pena na Penitenciária Ana Maria do Couto May, na Capital.

A Assessoria de Imprensa da OAB/MT informou que ao longo de cerca de duas semanas, além da mobilização das advogadas e advogados, a campanha contou com o apoio de entidades e das doações realizadas durante o evento ‘Diálogos sobre a Execução Penal’, realizado na última quinta-feira, 9.

Mesmo após esta primeira entrega, as doações poderão continuar sendo realizadas na sede e nas salas de atendimento da OAB-MT em Cuiabá ou nos pontos de coleta organizados pela Comissão de Direito da Mulher.