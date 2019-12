OAB diz que pagamentos milionários a magistrados de Pernambuco ‘põem em xeque privilégio de 60 dias de férias’

A Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco repudiou enfaticamente o pagamento de contracheques milionários a magistrados do Estado, em novembro. Uma juíza, Marylusia Pereira Feitosa de Araújo, da 2.ª Vara da Violência Doméstica e Familiar do Recife, recebeu R$ 1,29 milhão. Outros 327 juízes e desembargadores foram muito além do teto constitucional sob a justificativa de créditos devidos a título de compensação por férias acumuladas e não gozadas durante anos.

“A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Pernambuco recebeu com perplexidade a notícia do pagamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco de verbas indenizatórias vultosas a magistrados, sob a justificativa de serem compensações por férias acumuladas e não gozadas durante anos”, destacou a entidade, em nota pública.

A OAB Pernambuco aborda tema que é um tabu na magistratura, os 60 dias de férias anuais a que a classe tem direito. “O fato também põe em xeque um privilégio previsto para a magistratura e outras poucas categorias: as férias de 60 dias anuais. Não há razoabilidade nesta previsão e que tal anacronismo já deveria, há muito, ter sido abolido”, questiona a Ordem.

A OAB argumenta que ‘defende, e sempre defenderá, um Judiciário forte, com remuneração condizente com as suas responsabilidades, que garanta a independência dos seus membros e seja um atrativo para a magistratura’.

Mas alerta que ‘o pagamento de elevadas cifras em um momento de arrocho nas contas públicas em todos os níveis causa indignação na população e nos operadores do direito’.

“Principalmente quando faltam recursos orçamentários para nomear servidores concursados e magistrados para o primeiro grau, mas não faltou para o pagamento das indenizações, na via administrativa, sem se submeter ao tortuoso caminho do precatório judicial”, segue a nota da OAB, em alusão ao drama de milhares de credores de títulos judiciais que amargam décadas na fila por créditos minguados.

Nesta quinta, 12, o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, encaminhou ofício ao presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Adalberto de Oliveira Melo, com pedido de esclarecimento sobre os rendimentos extraordinários.

O próprio Adalberto é um dos desembargadores que receberam bem cima do teto constitucional, fixado em R$ 39,2 mil. Em novembro, ele levou R$ 331,1, mil líquidos – 98,4% sob a rubrica ‘vantagens eventuais’. Seu holerite é R$ 35,4 ml. O extra representou 833,67% a mais.

No topo da lista está a juíza Marylusia Pereira Feitosa de Araújo, que recebeu um aumento de 2432% de contracheque a título de vantagens. A magistrada ganhou R$ 1,29 milhão em rendimentos brutos. Com descontos, a folha de pagamentos caiu para R$ 853 mil.

O desembargador Fausto de Castro Campos, da 1.ª Câmara Criminal, aparece logo em seguida com aumento de 1862%, que elevou o salário de R$ 35.462,22 para R$ 695.742,49. Além dele, outros sete magistrados registraram remunerações com bônus salariais que aumentam em mais de 1000% os seus rendimentos.

Ao todo, 327 juízes e desembargadores receberam acima do teto constitucional de R$ 39,2 mil. Destes, 213 magistrados receberam mais de R$ 100 mil.

O corregedor nacional de Justiça afirma que havia autorizado, em 10 de setembro, o pagamento de indenização a título de férias não utilizadas pelos magistrados no período de 2017. Ou seja: quem não tirou os 60 dias de férias naquele ano sob justificativa de ‘absoluta necessidade de serviço público’, receberia a indenização neste ano. O pagamento, inclusive, não necessita de aval do CNJ por ser não ser considerado retroativo.

A Ordem avalia que o pagamento aos magistrados, ‘embora justificado com base legal e na jurisprudência, é impróprio e inadequado e encaminhará o caso para ser apreciado pelo Conselho Nacional de Justiça’.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA PÚBLICA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DE PERNAMBUCO

“A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Pernambuco recebeu com perplexidade a notícia do pagamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE) de verbas indenizatórias vultosas a magistrados, sob a justificativa de serem compensações por férias acumuladas e não gozadas durante anos.

A OAB defende, e sempre defenderá, um Judiciário forte, com remuneração condizente com as suas responsabilidades, que garanta a independência dos seus membros e seja um atrativo para a magistratura.

O pagamento de elevadas cifras em um momento de arrocho nas contas públicas em todos os níveis, porém, causa indignação na população e nos operadores do direito.

Principalmente quando faltam recursos orçamentários para nomear servidores concursados e magistrados para o primeiro grau, mas não faltou para o pagamento das indenizações, na via administrativa, sem se submeter ao tortuoso caminho do precatório judicial.

O fato também põe em xeque um privilégio previsto para a magistratura e outras poucas categorias: as férias de 60 dias anuais. Não há razoabilidade nesta previsão e que tal anacronismo já deveria, há muito, ter sido abolido.

A OAB/PE considera que o pagamento, embora justificado com base legal e na jurisprudência, é impróprio e inadequado e encaminhará o caso para ser apreciado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).”