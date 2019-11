OAB defende modelo processual da Lava Jato em Santa Catarina contra ‘babel de sistemas do Judiciário’

Em meio à polêmica sobre a instalação do sistema eproc no Judiciário de Santa Catarina, sob fogo cerrado do Conselho Nacional de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil no Estado tem uma opinião consolidada. “Entendemos que a uniformização dos sistemas deve se dar através da melhor tecnologia disponível, que atualmente é o eproc”, avalia o presidente da entidade, Rafael de Assis Horn.

O imbróglio é cercado de forte tensão. O CNJ ordenou ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina a suspensão do eproc – modelo usado em larga escala na Operação Lava Jato a partir do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), situado em Porto Alegre.

O presidente do TJ catarinense, desembargador Rodrigo Collaço, não abre mão do eproc.

Primeiro, porque considera o PJe um sistema ultrapassado e lento. Segundo, porque o eproc resulta numa economia anual de R$ 14,5 milhões e dá extraordinária agilidade aos processos e no atendimento aos usuários.

Collaço, reconhecido por sua capacidade e dedicação por seus pares, e também por advogados, promotores e procuradores, avisa que o eproc já está implantado no Judiciário de Santa Catarina. Não há como retroceder.

“O próprio PJe tem sete versões distintas e com vários problemas identificados no recente acórdão do Tribunal de Contas da União que tratou a respeito do tema, e demonstra ineficiência, se comparado ao sistema eproc”, atesta o presidente da OAB.

Rafael Horn avalia que ‘a uniformização dos sistemas deve se dar através da melhor tecnologia disponível, que atualmente é o eproc’.

Especialista em Direito e Negócios Internacionais e em Direito Tributário pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Horn é presidente da Ordem estadual para a gestão 2019/2021.

Em entrevista ao Estadão, Horn adverte que eventual mudança do sistema ‘gera grave insegurança jurídica’.

Ele destaca que seus pares vêem a decisão do CNJ de mandar suspender o eproc no Tribunal de Justiça do Estado ‘como um retrocesso’.

Horn explica que, em 2017, advogados e advogadas catarinenses apontaram o eproc como sistema de peticionamento eletrônico de preferência.

LEIA A ENTREVISTA DE RAFAEL DE ASSIS HORN

ESTADÃO: Por que os advogados consideram o eproc o modelo mais adequado para o Judiciário de Santa Catarina? O que muda na rotina dos advogados?

RAFAEL DE ASSIS HORN: Uma recente pesquisa realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do Conselho da Justiça Federal, aponta que o sistema eproc é o melhor avaliado pelos operadores do direito, enquanto o PJe é o pior avaliado. O eproc é um sistema público, de manutenção gratuita, com interoperabilidade e demonstrou ser mais eficiente, intuitivo e com menos instabilidades, ou seja, mais fácil de usar.

ESTADÃO: Os advogados já se habituaram ao eproc?

RAFAEL DE ASSIS HORN: A implantação do eproc em Santa Catarina já foi concluída, milhares de advogados já foram capacitados pela OAB/SC, estando em plena utilização pelos operadores do direito e essa mudança gera grave insegurança jurídica.

ESTADÃO: O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aponta economia de R$ 14,5 milhões com o uso do eproc. Em sua avaliação, o que explica manter outro sistema, que o desembargador Collaço aponta como defasado?

RAFAEL DE ASSIS HORN: Acreditamos que a motivação do CNJ seja pela necessidade de uniformização dos sistemas de processo eletrônico no Poder Judiciário, nos termos de sua Política Nacional de Tecnologia da Informação. É medida salutar, diante da babel de sistemas do Poder Judiciário, que alcança a marca de 155 sistemas. No entanto, o próprio PJe tem sete versões distintas e com vários problemas identificados no recente acórdão do TCU que tratou a respeito do tema, e demonstra ineficiência, se comparado ao sistema eproc. Entendemos que a uniformização dos sistemas deve se dar através da melhor tecnologia disponível, que atualmente é o eproc.

ESTADÃO: Como os advogados vêem a decisão do CNJ de mandar suspender o eproc no Tribunal de Justiça do Estado?

RAFAEL DE ASSIS HORN: Como um retrocesso. Em 2017 ouvimos os advogados e advogadas catarinenses que apontaram o eproc como sistema de peticionamento eletrônico de preferência. A partir de então, a OAB/SC pleiteou junto à Justiça Comum a implantação do sistema e vem acompanhando a sua conclusão no Estado de SC.

ESTADÃO: O que os advogados pretendem fazer para manter o eproc?

RAFAEL DE ASSIS HORN: O Conselho Federal da OAB se habilitou no processo administrativo e nos indicou, junto com o conselheiro federal Felipe Sarmento, para mediar a controvérsia entre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o CNJ. Vamos esgotar as vias do diálogo para solucionar este impasse com a maior brevidade possível.

ESTADÃO: O PJe está superado? Por quê?

RAFAEL DE ASSIS HORN: Com a dinâmica do dia a dia do advogado, o sistema tem que ser ágil e simples. O PJe é um sistema de difícil adaptação, com características muito próprias, como, por exemplo, ao fazer qualquer atualização e posteriormente, ao tentar de novo entrar no sistema, o certificado não ser reconhecido havendo a necessidade de reinstalar o sistema.

ESTADÃO: Qual o problema com o PJe?

RAFAEL DE ASSIS HORN: Suas vias de pesquisas são obsoletas, desconecta por várias vezes durante sua atualização, e muitas vezes é necessário reiniciar o computador para acessá-lo. O PJe só permite a utilização de um tipo de navegador, pois encontra conflito se existe acesso de outros tipos de sistemas no mesmo computador.

ESTADÃO: Não é o ideal para os advogados?

RAFAEL DE ASSIS HORN: O trâmite dos processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais são muito próprios, não sendo um sistema ágil no dia a dia do advogado, que precisa de rapidez e excelência nas pesquisas de seus processos, para melhor atender o jurisdicionado.

ESTADÃO: E o eproc?

RAFAEL DE ASSIS HORN: Em contrapartida, o eproc é um sistema desenvolvido com a participação da advocacia, que busca e monitora automaticamente todos os movimentos processuais, não necessitando, da parte do operador, de grandes conhecimentos de informática, porque é intuitivo e de fácil utilização. Essa plataforma é via online e não necessita de muitas configurações, sendo acessado de qualquer navegador, e de qualquer lugar.

ESTADÃO: A Justiça Federal em Florianópolis, liminarmente, desobrigou o TJ de suspender o eproc. Essa decisão deve ser mantida?

RAFAEL DE ASSIS HORN: Corroboramos com o entendimento de manutenção da instalação do eproc na Justiça Comum. A OAB/SC não participa do litígio judicial e busca a composição na seara administrativa com o CNJ.