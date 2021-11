OAB de São Paulo encerra votação para seu novo presidente; resultado sai ainda hoje

A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) vai conhecer ainda nesta quinta-feira, 25, o próximo presidente da entidade, que vai ocupar o cargo no triênio 2022-2024. A advocacia paulista foi presencialmente às urnas ao longo do dia para escolher entre os candidatos Alfredo Scaff, Caio Augusto Silva dos Santos, que disputa a reeleição, Dora Cavalcanti, Mário de Oliveira Filho e Patrícia Vanzolini.

A votação foi encerrada às 17h. A apuração será transmitida ao vivo pelo site da OAB-SP. As urnas foram espalhadas em diferentes pontos do Estado. Cada uma transmite o resultado para a sede, na capital paulista, que vai disponibilizar os votos praticamente em tempo real. Os fiscais de cada chapa também acompanham a contagem no prédio principal.

A seccional da OAB em São Paulo é a maior do País, com 254 subseções e mais de 350 mil advogados aptos a participar da votação. A eleição deste ano é a primeira em que as chapas precisaram levar em conta na composição a paridade de gênero e a reserva de 30% das vagas para advogados negros e pardos.

Assista a entrevista dos candidatos ao Estadão: