OAB de São Paulo diz esperar de Simonetti uma ‘gestão plural, inclusiva’

A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, maior seccional da entidade máxima da advocacia, diz esperar de José Alberto Simonetti, candidato único à presidência nacional da OAB, uma gestão ‘plural, inclusiva e comprometida com a defesa do estado democrático de direito’. A eleição para o sucessor do atual chefe da entidade, Felipe Santa Cruz, ocorrerá no próximo dia 31, para um mandato de três anos.

Com o nome ‘OAB de Portas Abertas’, a chapa de Simonetti é composta pelos advogados Rafael de Assis Horn, candidato a vice-presidente; Sayury Silva de Otoni, candidata à secretária-geral; Milena da Gama Fernandes Canto, candidata a secretária-geral-adjunta; e Leonardo Pio da Silva Campos, candidato a diretor-tesoureiro.

A sinalização da OAB-SP sobre a expectativa de ‘pluralidade’ na futura gestão de Simonetti se dá após a seccional eleger sua primeira presidente, Patrícia Vanzolini, em eleições marcadas da paridade de gênero e cotas raciais.

A referência à Simonetti inclusive se deu em informe da entidade de que as advogadas Silvia Virginia Silva de Souza e Alessandra Benedito vão presidir as Comissões Nacionais de Direitos Humanos e Igualdade Racial do Conselho Federal da OAB.

O texto foi divulgado no ‘Jornal da Advocacia’, um dos meios de comunicação oficiais da OAB-SP e ainda lembra de uma das discussões pautadas por Simonetti – compartilhada por Vanzolini -, sobre a forma de realização das eleições para a presidência nacional. Atualmente, os conselheiros federais – escolhidos diretamente pela classe – elegem o chefe da entidade a nível nacional. Em sua campanha, Simonetti tem focado em questões ligadas ao cotidiano da classe, como honorários e prerrogativas.

“A forma das eleições que define a diretoria da OAB Nacional, se continuará sendo congressual, como hoje, ou passará a ser direta, decidida pelos advogado e advogadas, deverá ser pautada no plenário da OAB Nacional para deliberação coletiva ainda neste ano”, disse Simonetti, em declaração reproduzida pela OAB-SP.