‘O zero 1 do palácio assinou aquela revogação de desclassificação da Unir’

Atualizada às 18h46 com posicionamento do governo do Rio*

Grampos da Lava Jato mostram que os empresários Luiz Roberto Martins e Mário Peixoto promoveram ‘negociação espúria’ com funcionários públicos estaduais, inclusive pagando propina a um servidor ainda não identificado, para que fosse revogada a desqualificação da organização social Unir Saúde, de maneira que a mesma pudesse contratar com o poder público livremente. A indicação consta na representação enviada pelo Ministério Público Federal à 7ª Vara Federal Criminal do Rio para deflagração da Operação Favorito nesta quinta, 14, que teve como alvo principal Peixoto, preso na ofensiva da Lava Jato.

Documento Decisão Favorito PDF

Documento Pedido do Ministério Público PDF

Documento Decisão Fevereiro PDF

Luis Roberto Martins também foi preso nesta quinta, 14, mas no âmbito de operação do Ministério Público Estadual, sob acusação de comandar uma organização criminosa que produzia contratos superfaturados para o fornecimento de refeições à Unidades de Pronto Atendimento. O empresário era ponto de intersecção entre a investigação da Procuradoria e o inquérito do MP-RJ. Além disso, a organização social Unir investigada pela Lava Jato também é foco de atenção dos promotores.

Na investigação da Procuradoria, Martins é apontado como um dos verdadeiros donos da Unir, ao lado de Peixoto. A decisão do juiz federal Marcelo Bretas, que determinou a abertura da ‘Favorito’ da Lava Jato, indica que a Unir foi uma das organizações sociais que substituiu a IDR no esquema de desvios mantido por Mario Peixoto desde 2012.

A IDR era a OS que administrava dez UPAs do Rio e contratou diferentes empresas de prestação de serviço de Peixoto. Segundo o Ministério Público Federal, o empresário era o real controlador da organização social e instituiu um esquema de desvio de recursos públicos por meio da contratação de suas empresas.

Segundo a Procuradoria, com o fim dos contratos com a OS IDR, a Unir Saúde celebrou diversos contratos com a Secretaria estadual de Saúde do Rio e ainda um contrato com o município de Nova Friburgo para a gestão de UPAs entre 2018 e 2019. A decisão de Bretas aponta ainda que a Secretaria de Saúde do Rio repassou R$ 182 milhões à OS em tal período.

No entanto, em resolução publicada em outubro de 2019, a OS foi desqualificada com base na constatação de irregularidades na prestação dos serviços e descumprimento das obrigações decorrentes do contrato de gestão, como apurado em procedimento administrativo sancionatório que tramitou na Secretaria Estadual de Saúde.

Em 23 de março deste ano a situação foi revogada em despacho do governador Wilson Witzel publicado no Diário Oficial da União, permitindo novamente a contratação da OS pelo Poder Público.

A decisão de Bretas registra que segundo conversas interceptadas pelos investigadores em 20 de março e 1º de Abril, Mário Peixoto teria acertado a revogação da desqualificação da Unir com um agente público e Luiz estaria ajeitando para a contratação da OS para a gerência de quatro UPA’s da baixada fluminense dentre outras.

Na mesma conversa, Luiz afirma que a medida de revogação não lhe geraria qualquer investigação junto ao TCE, devido à situação atual de calamidade pública, indicou Bretas.

Segundo a representação do Ministério Público a conversa do dia 24 de março se deu entre Martins e o o ex-deputado e ex-prefeito de Nova Iguaçu Nelson Bornier. No diálogo, Luiz diz que está ligando para ‘dar uma notícia boa’ e afirma: “O zero 1 do palácio assinou aquela revogação da desclassificação da Unir”. A investigação não identifica a quem a fala se refere.

Um dia antes, havia sido publicado o despacho de Witzel, que revogou o ato de desqualificação da Unir. Segundo o MPF, o despacho revogou o ato em questão ‘por motivos de conveniência e oportunidade, permitindo, portanto, que o Instituto Unir volte a contratar livremente com o Poder Público, sem qualquer justificativa técnica para superar as sanções anteriormente aplicadas com base em procedimento administrativo’.

“Curiosamente, a íntegra do processo administrativo processo (que culminou na desqualificação da OS) não está disponível no portal de pesquisas do Estado do Rio de Janeiro”, registra ainda a representação do MPF.

Já na ligação do dia 1º de Abril, Luis Roberto afirmou ter pago propina para um funcionário público estadual para que obtivesse a decisão de revogação da desqualificação da OS, indica o MPF. “O cara que conseguiu a revogação para mim, que eu pague lá dentro”, disse o empresário na ocasião.

Nessa mesma conversa, o empresário diz que o funcionário que teria recebido as vantagens indevidas para a revogação da desqualificação da OS Unir iria também colocar a referida OS ou alguma outra empresa do grupo em dois contratos emergenciais, mas que a manobra ilícita não foi possível pois não havia mais prazo para a contratação quando saiu o ato de revogação da desqualificação.

Em outro diálogo, interceptado no dia 07 de abril, Luiz Roberto conversou novamente com Nelson Bornier, desta vez sobre o cabimento de danos morais em razão da desqualificação da OS, então revogada, ‘deixando claro o valor econômico desses contratos da OS Unir para o grupo criminoso corresponde a R$ 10 milhões de contrato’.

“Diante dos fatos narrados na decisão da 7ª Vara da Justiça Federal, o governador Wilson Witzel desqualificou o Instituto Unir Saúde. O despacho foi publicado em edição extra do Diário Oficial”

