O voto de Lewandowski por Palocci livre Leia a íntegra do voto do ministro do Supremo que concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus 'para que o paciente seja colocado em liberdade'; nesta quinta-feira, 12, por 7 a 4, STF rejeitou pedido e manteve ex-ministro dos governos Lula e Dilma na prisão da Lava Jato