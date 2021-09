O uso dos espaços públicos como âncora para preservação e oportunidades socioeconômicas

A polêmica em torno do destino do Palácio Gustavo Capanema, ícone modernista que foi posto e aparentemente retirado de um leilão de imóveis do governo federal, indica a urgência de discutirmos soluções mais eficientes e viáveis que combinem o bom uso dos espaços e edifícios públicos à preservação do patrimônio histórico. O caso exemplifica o quanto a falta de funções bem definidas é prejudicial para que áreas verdes ou edifícios envelheçam com dignidade.

O próprio Capanema, obra-prima de Lúcio Costa com painéis de Portinari e jardins suspensos de Burle Marx, embora seja uma das obras arquitetônicas mais importantes do século XX, está cercado por tapumes há sete anos. Sem um uso capaz de ancorar os espaços em demandas reais, sejam sociais, culturais ou econômicas, corremos o risco de vermos nossa história se perder como balões subindo pelos ares. Vão-se embora com ela mais do que preciosidades arquitetônicas, mas também oportunidades de trabalho para microempreendedores, agentes do comércio, serviços e turismo, sem falar nas possibilidades de convivência e busca por mais qualidade de vida para a população. A melhor forma de evitarmos esse desperdício de potenciais é avançarmos na proposição de parcerias entre poder público e iniciativa privada voltadas à coletividade.

São muito bem-vindas iniciativas que busquem alavancar melhorias e otimizar espaços já existentes. É o que vem acontecendo com alguns parques e áreas públicas, caso do Parque Estadual da Cantareira e Parque Alberto Löfgren, na Zona Norte da capital paulista, e do Zoológico e Jardim Botânico de São Paulo, na Zona Sul, projetos dos quais participamos em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). O objetivo foi aliar os aspectos ambientais aos sociais e econômicos, proporcionando novas possibilidades de lazer para a população aliada à preservação. Há ainda outros processos recentes em andamento, como a concessão do Núcleo Caminhos do Mar, localizado no Parque Serra do Mar, com 274 hectares de Mata Atlântica e monumentos históricos do início do século XX, compondo um patrimônio natural e histórico-cultural.

A respeito de preservação do patrimônio, a experiência mostra ser possível colher bons frutos, como revelam as obras recém-finalizadas na capital maranhense com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e planejamento da prefeitura de São Luís. Tal requalificação implantada sob modelo de parceria obteve grandes ganhos sociais oriundos do engajamento da população, desde as concepções iniciais sobre o que deveria ser feito. O centro histórico foi revitalizado a partir de três pontos do território: Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e do Terminal da Fonte do Bispo. Em um processo participativo, a população expressou sua visão e contribuiu com a coleta de informações e sugestões por meio da realização de oficinas. Equipes de assistentes sociais cadastraram os trabalhadores locais do comercio informal, que também participaram das escutas. Somente no entorno do terminal, mais de 150 pequenos comerciantes foram diretamente beneficiados.

Em Porto Alegre, a revitalização do mercado público também merece atenção. Com mais de cem lojas de vários ramos de atividade, das quais quase um terço está desocupada, o local demanda um novo modelo de funcionamento para voltar a ser palco de manifestações culturais, festividades religiosas, feiras temporárias e eventos que elevem seu potencial turístico e de criação de oportunidades de trabalho. Os comerciantes poderão contar com valores de aluguel decrescentes, de forma a manter quem já está e trazer novos operadores.

Em vários outros projetos temos visto como o ecoturismo, o fomento aos empreendedores locais e o fortalecimento de elos sociais podem ampliar as alternativas para comunidades penalizadas pela pandemia e apontar um futuro mais sustentável e equilibrado. A arquitetura nunca foi tão demandada para exercer um papel articulador, colocando questões em perspectiva para conciliar preocupações sociais e ambientais, desenvolvimento econômico e valorização do patrimônio, qualidade de vida e vivência coletiva. É hora de lançar novos olhares sobre o que temos de mais valioso para preservar, nossa memória e capacidade de agir em conjunto.

*Pedro Lira e Manoela Machado são arquitetos e sócios do escritório Natureza Urbana