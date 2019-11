O último ato de Lula na prisão

LEIA TAMBÉM > Lula é solto após 580 dias na sede da PF em Curitiba

Às 17 horas e 35 minutos desta sexta-feira, 8, de novembro de 2019, está registrado o último ato de Luiz Inácio Lula da Silva na prisão da Operação Lava Jato, em Curitiba: a assinatura no Alvará de Soltura N.º 700007758894.

Era o fim sacramentado da temporada de 58o dias de cárcere na cela especial montada na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, para cumprimento provisório de sua pena – estipulada em 8 anos e 10 meses – por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no gigantesco esquema de desvios revelado na Petrobrás pela Lava Jato.

Documento ÚLTIMO ANO DO PRESO LULA PDF

O juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Federal de Curitiba, havia determinado uma hora e vinte minutos antes a imediata soltura do ex-presidente. A liberdade de Lula foi decretada menos de 24 horas depois de o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a prisão em segunda instância.

Ao expedir o alvará de soltura do ex-presidente, Danilo Pereira ressalta o motivo ser a mudança o resultado do julgamento de três ações declaratórias de inconstitucionalidade julgadas nesta quinta-feira pelo STF. A Corte decidiu ontem, por seis votos a cinco, que somente deverão cumprir pena os condenados que já tiveram todos os recursos analisados pela Justiça, o chamado trânsito em julgado.

Lula foi preso em 7 de abril de 2018, com base em decisões de 2016 e 2017 do STF e em súmula do próprio TRF-4, condenado no processo do triplex do Guarujá (SP). Em abril deste ano, sua sentença – estipulada em 8 anos e 10 meses de prisão – foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a terceira instância. A decisão de ontem do STF abriu caminho para a liberdade do petista.

Livre. O histórico alvará de soltura de Lula na Lava Jato foi anexado com outros documentos, como o despacho do juiz, pela Polícia Federal de Curitiba, e assinado pelo delegado Sérgio Eduardo Busato, no processo de execução da pena do ex-presidente, comunicando à 12.ª Vara Federal o cumprimento da ordem.

Foram anexados também documento informando que não foram encontrados no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nenhuma ordem de prisão preventiva com o condenado.

Também foi anexado certidão da PF que registra que Lula concordou em dispensar o exame de corpo de delito para sair da prisão.

Em abril de 2018 Lula foi preso e teve o direito a condições especiais em sua cela – um antigo dormitório de policiais, com banheiro privativo e sem grades, improvisada na sede da PF e berço da Lava Jato. O pedido foi do então juiz federal Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Uma delas foi o direito a receber visitas de amigos, de religiosos, em dias especiais. Também se reuniu diariamente com seus advogados – menos finais de semana e feriados. Tinha também direito a TV, esteira para corrida, um tablet, entre outras.