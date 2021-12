O trem das onze

É alvissareira a notícia da aprovação do novo marco legal para o transporte ferroviário no Brasil. Sou um fã incondicional dos trilhos. Sempre que tenho uma oportunidade, na Europa ou nos Estados Unidos, viajo de trem. A melhor viagem da minha vida foi cruzar toda a Europa de trem, da Finlândia a Grécia, com uma mochila nas costas (alguns poucos trechos de barco, obviamente). Foram 14 países em apenas 64 dias. Coisas que só se faz com vinte e poucos anos.

Mas a pauta aqui não é turística. Minha intenção é destacar a importância desta lei recentemente aprovada pelo congresso e sancionada pelo presidente da República. Um país com dimensões continentais necessita do trem para cobrir suas enormes distâncias. Em função de decisões políticas equivocadas no passado e do forte lobby da indústria automobilística, que começava a entrar no país no início do século vinte, acabou-se priorizando o modal rodoviário em detrimento do ferroviário.

Outro dia viajei de trem de Washington a Chicago. São mil e cem quilômetros que separam as duas cidades. Logo na saída de Washington, antes de cair a noite, cruzamos com alguns comboios. Um deles, em especial, continha 172 vagões. Sim, os contei um a um. Eram vagões duplos, os chamados “double stack”(um sobre o outro). Um vagão pode carregar a carga de três caminhões e, sendo duplo, carrega o equivalente a seis. Portanto, a capacidade de carga daquele comboio era de 1.032 caminhões. Imaginem que, naquele momento, não fosse o trem, estariam chegando mais de mil caminhões em Washington! E mais, um trem de carga como este necessita apenas de dois operadores. Portanto, a diferença do custo do frete em função do número de trabalhadores envolvidos é astronômica (dois no trem versus 1.032 nos caminhões). Isso sem falar na manutenção, pneus e etc. Mas as vantagens não ficam só no custo. O transporte ferroviário polui muito menos (uma locomotiva versus 1.032 motores de caminhão); reduz o número de acidentes nas estradas e também desafoga o trânsito nos acessos às grandes metrópoles.

O Brasil finalmente compreendeu que, se quiser ser competitivo, precisará investir em locomotivas, vagões e trilhos. Faço votos para que também tenhamos logo a volta dos trens de passageiros. O Brasil precisa deixar de ser o eterno país do futuro. Não podemos mais deixar para amanhã o que podemos e devemos fazer hoje, tal qual a famosa melodia do famoso morador de Jaçanã, Adoniran Barbosa: “Se eu perder este trem, que sai agora às onze horas, só amanha de manhã…”.

*Fernando Goldsztein, empresário