O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, definiu parte da equipe que atuará na sua gestão na chefia do Ministério Público Federal. Portarias a serem publicadas nesta sexta-feira, 27, vão oficializar os nomes dos dois vices procuradores gerais, do secretário-geral do Ministério Público da União (MPU), do secretário de Cooperação Internacional, do secretário de Perícia, Pesquisa e Análise e do chefe de Gabinete.

Também será oficializado o nome do novo coordenador da Câmara de Coordenação de Revisão que trata de Ordem Econômica e Consumidor (3.ªCCR) – este cargo era ocupado por Augusto Aras.

O novo procuador-geral tomou posse nesta quinta, 26, depois de passar com folga pela sabatina do Senado.

VEJA O TIME DE AUGUSTO ARAS

*Vice- procurador-geral da República – José Bonifácio Borges de Andrada

*Vice procurador-geral Eleitoral – Humberto Jacques de Medeiros

*Secretário de Cooperação Internacional – Hindemburgo Chateaubriand

*Secretário de Perícia, Pesquisa e Análise – Pablo Coutinho Barreto

*Chefe de Gabinete – Alexandre Espinosa

*Secretario Geral- Eittel Santiago de Brito Pereira

*Novo Coordenador da 3.ª Câmara – Luiz Augusto Santos Lima