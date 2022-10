O termômetro de aferição da cultura de integridade corporativa

No último dia 12 de julho, foi publicado o Decreto nº 11.129, o qual, revogando o antigo Decreto nº 8.420/2015, passou a regulamentar a Lei Anticorrupção Empresarial, que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas por atos lesivos praticados contra a Administração Pública nacional e estrangeira.

Dentre suas novidades, destaca-se a ênfase dada ao fomento e à manutenção da cultura de integridade no ambiente organizacional como elemento do próprio conceito de “programa de integridade” (artigo 56, inciso II).

Isso significa que, de agora em diante, as empresas privadas terão que demonstrar que incentivam, disseminam e têm enraizadas as bases da cultura de integridade corporativa para, por exemplo, atenderem à cláusula contratual obrigatória de implementação, no prazo de seis meses, de programas de integridade nas contratações de grande vulto, para se beneficiarem das sanções previstas na Lei de Licitações e na própria Lei Anticorrupção Empresarial ou, até mesmo, para reabilitação do licitante ou contratado sancionado.

Diante desse novo panorama legal, uma pergunta se impõe: como demonstrar de maneira clara, efetiva e segura que a organização se preocupa não apenas com aspectos formais de um programa de compliance clássico, mas, principalmente com a disseminação e a absorção da cultura de integridade no ambiente corporativo?

Essa questão vem desafiando os profissionais de mercado que, instados por seus clientes, precisam oferecer uma ferramenta capaz de demonstrar, com credibilidade, que medidas internas estão sendo adotadas para fazer com que as políticas de valorização das condutas éticas, corretas e aderentes aos valores da organização sejam concretamente implementadas. Trata-se, ao mesmo tempo, de um desafio para os próprios órgãos públicos sancionadores, os quais precisam fundamentar suas decisões, sejam para conceder ou negar o respectivo benefício, a partir da análise de elementos afetos à cultura de integridade corporativa.

O termômetro de aferição da cultura de integridade é a ferramenta que tem apresentado enorme sucesso no alcance desse resultado. Concebido, inicialmente, para a medição do grau de maturidade de um sistema de integridade e para o apontamento das fraquezas materiais da organização, o termômetro é capaz de propiciar, inclusive, condições para um planejamento estratégico certeiro e direto.

O trabalho se inicia com a obtenção dos dados gerais da organização para que seja realizado o diagnóstico de cultura corporativa. A partir daí é desenhado o plano de campo e são coletadas as percepções dos colaboradores acerca dos principais elementos de um ambiente de integridade.

Na sequência, é elaborado um dashboard interativo com os resultados dinâmicos da coleta, a fim de que sejam mapeados e analisados os pontos críticos do sistema de integridade. A metodologia utilizada pela ferramenta permite a identificação na organização das fraquezas materiais em uma matriz que posiciona os atributos dos blocos conceituais em dois eixos simultâneos: performance e impacto na percepção geral.

É exatamente essa análise dos quadrantes da matriz que permite o reconhecimento assertivo das forças e das fraquezas da cultura de integridade corporativa, a qual deve se manter em permanente evolução. Com o tracking realizado de maneira sucessiva em intervalos de tempo pré-determinados, é possível, inclusive, acompanhar a efetividade das medidas adotadas e, via de consequência, a evolução da cultura de integridade em determinado lapso temporal.

Ao final, é elaborado um relatório técnico e propositivo cujo objetivo central é não apenas orientar os esforços da organização em torno das melhores práticas vinculadas à cultura de integridade corporativa, com economia de tempo, de recursos e de homem-hora, mas também permitir a realização de um comparativo com o status identificado na rodada anterior, a fim de favorecer a confiança, a geração de valor e a mitigação de riscos reputacionais decorrentes de problemas não tratados.

O fato é que, diante do novo marco regulatório estabelecido pelo Decreto nº 11.129/2022, essa ferramenta deixou de ser apenas útil, para, doravante, se apresentar como absolutamente necessária à comprovação da efetividade de um verdadeiro sistema de integridade, o qual agora está legalmente atrelado à cultura organizacional.

Não bastassem todas essas vantagens, as empresas de capital aberto reconhecidas como as “Empresas Mais Éticas do Mundo” de 2022 superaram um índice comparável com outras empresas de grande capitalização em 24,6 pontos percentuais nos últimos cinco anos. De acordo o CEO da Ethisphere, Tim Erblich, responsável pela pesquisa, “Os resultados superiores permaneceram consistentes desde que começamos a acompanhar o desempenho patrimonial das empresas homenageadas. Acreditamos que esse resultado decorre dos tipos de práticas que levam uma empresa a estar em nossa lista – práticas que demonstram investimento em suas pessoas, cultura e comunidades. Vemos nesses dados que essas práticas, ao longo do tempo, levam a um desempenho financeiro mais robusto”.

As vantagens do termômetro de aferição da cultura de integridade, portanto, não se restringem ao planejamento organizado e à comprovação das exigências legais para obtenção de benefícios em favor das empresas. O instrumento deve ser reconhecido, sem dúvida nenhuma, como uma verdadeira fonte de geração de valor.

*Marcelo Zenkner, sócio na área de Compliance e Investigação de TozziniFreire Advogados

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica