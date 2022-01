O tempo passa. A corrupção não

Em 25 de janeiro, há 20 anos, o promotor Francisco José Lins do Rego, que investigava a máfia dos combustíveis na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, morreu assassinado com cinco tiros dentro do carro, logo depois de parar em um semáforo na zona sul da cidade em plena luz do dia. Francisco tinha 43 anos de idade, era casado, pai de dois filhos e trabalhava no Ministério Público há 15 anos. Evidentemente nenhuma dessas informações foi capaz de impedir que os homens que estavam em uma moto, que “emparelhou” com o carro de Francisco, disparassem 16 tiros. Claro que qualquer vida perdida tem o mesmo valor, mas a questão aqui, era o trabalho de Francisco: ele investigava corrupção.

No ano anterior ao crime, o Ministério Público de Minas Gerais havia fechado mais de 20 postos de gasolina na região metropolitana de Belo Horizonte. No início daquele mês de janeiro mais de 8 prisões preventivas haviam sido decretadas mas as pessoas não haviam sido presas (por distintos motivos). Além disso, Francisco José Lins do Rego, também trabalhava em casos de falsificação de remédios, propaganda enganosa e facilitação na fuga do traficante conhecido como Fernandinho Beira-mar, de uma das carceragens da Polícia Civil em Belo Horizonte, em 1997.

Em 25 de janeiro deste ano foi feita uma homenagem ao promotor Francisco José Lins do Rego no Ministério Público de Belo Horizonte. Foi entregue ao Parlamento a proposição de lei, pela primeira vez assinada por um Procurador-Geral de Justiça dando o nome de Francisco Lins do Rego ao prédio que abrigará os órgãos do Ministério Público de combate ao crime e a corrupção. Emocionado (o que pode ser notado nas fotos) estava o Procurador Geral de Justiça de Minas Gerais – Jarbas Soares Júnior, que ocupa o cargo pela terceira vez – eleito pelos colegas e nomeado, a partir da lista tríplice, pelo Governador Romeu Zema. Jarbas está no Ministério Público há 31 anos.

Faz-se necessário pensar a força de caráter e a ética necessária para estar nessa instituição, que tem por vocação, defender à ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Instituição pública autônoma a quem a Constituição Federal atribuiu essas incumbências. Em português claro (como se diria cá Portugal) ou trocando em miúdos (como se diria em Minas) está ai uma instituição criada para não ser vergar a nenhuma corrupção pelo poder – seja ele de legislativo, executivo ou judiciário. Os integrantes do MP têm inclusive as mesmas garantias asseguradas aos integrantes do judiciário mas não tem vinculação com este poder, como não tem a nenhum outro.

No programa Linhas Cruzadas, da TV Cultura, no episódio “Por que somos corruptos”, o filósofo e professor Luiz Felipe Pondé responde que entre poder, sexo e dinheiro, o que mais corrompe é o poder – “com o poder você pode ter dinheiro e sexo”. A famosa expressão “crimes do colarinho branco” tão ventilada nas investigações do Mensalão e da Lava-Jato (antes de essa se tornar ré em parte da opinião política e, posteriormente, na opinião pública) era sempre reiterada como foco do trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal. Não por acaso o termo “crimes do colarinho branco” é designado para caracterizar os crimes nas chamadas ‘altas cortes’, onde o poder é grande.

Terminologia essa que faz referência à Câmara alta (que no Brasil chamamos de Senado) e a Câmara baixa (Câmara dos Deputados). Conceito que usamos desde a nossa República, que em ocasião, comemoramos 200 anos este ano. Não por acaso apenas a República completa 200 anos mas seguramente também podemos dizer que temos 200 anos de corrupção no Brasil também. Até porquê, como explica Luiz Felipe Pondé, o ser humano é corruptível. Para evitar que este texto orbite em torno de si mesmo e não apresente nenhuma conclusão prática, uma vez que reconhecemos que a corrupção tem uma dimensão comportamental e psicológica vamos à uma perspectiva que nos permita auferir a corrupção nos países: o índice de percepção da corrupção.

Segundo o Índice de 2021, publicado pela Transparency International, o ranking dos países no combate a corrupção não tem mudado muito desde 2012. Os três países naps primeiras posições com menor corrupção são Finlândia, Dinamarca e Nova Zelândia – países nórdicos. O Brasil está em 96º posição. Se selecionarmos os países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) é o 5º pior país, ficando atrás inclusive dos países africanos Cabo Verde (39º), São Tomé e Príncipe (66º) e Timor Leste (82º) – este último um dos países mais novos do mundo, que se tornou Estado soberado declarado pela ONU em 2002. A primeira posição no combate a corrupção nos países de língua portuguesa é de Portugal, que ocupa a 32º posição global, e apesar de estar tão à frente do Brasil, está abaixo dos valores médios da União Européia e Europa Ocidental.

A presidente do Transparency International, Délia Ferreira Rúbio, diz que “Os Direitos Humanos não são um pormenor na luta contra a corrupção. As abordagens autoritárias destroem os controlos e equilíbrios independentes e tornam os esforços anti-corrupção dependentes dos caprichos de uma elite. Assegurar que as pessoas possam falar livremente e trabalhar coletivamente para poderem escrutinar e responsabilizar os governos é o único caminho sustentável para uma sociedade livre de corrupção”; afirma. Pedindo licença e escrevendo com outras palavras, compreende-se que, ‘o respeito às minorias e as liberdades individuais são essenciais na luta contra a corrupção. O abuso de poder destrói os equilíbrios independentes e torna a luta anti-corrupção sucumbida ao poder das altas cortes’.

Este ano a luta já começou: a democracia em exercício nas urnas traça o destino de 2022 na história. Ano que os políticos gostam de inaugurar obras com seu próprio nome. Deixar o legado – em ano de eleição, claro. Enquanto isso, no mundo real dos que pagam suas contas (sim, nós que pagamos as contas dos políticos) e dos que tentam trabalhar sem serem esmagados ou subjugados pelo poder, a vida corre como sempre: assistimos à exorbitante liberação de verbas do Fundão Eleitoral para o ano de exercício do voto obrigatório.

Quando tomou posse em 2020 o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, afirmou que pretendia dar um novo ânimo aos colegas. Com a família toda envolvida no Direito o procurador é um bom exemplo para nos lembra-nos que se existe a ‘escola’ do crime, existe também a escola do exemplo, da ética, da defesa dos vulneráveis. Quando fez a homenagem solene ao promotor assassinado escreveu: “Francisco Lins do Rego se foi, mas os seus sonhos não”. 20 anos depois o Ministério Público eternaliza esse ser humano e homenageia o homem que morreu servindo à sociedade. O importante é não desistir: 2022 – 200 anos de Independência do Brasil e 200 anos de combate a corrupção.

*Izabela Drumond é mineira e escreve de Lisboa, onde mora. É jornalista, pós-graduada em Imagens e Culturas Midiáticas (UFMG) e em Comunicação Estratégica pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-UL) onde é mestranda

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção.

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica