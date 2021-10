O tempo está se esgotando

A Alemanha votou. O resultado das eleições está concebivelmente próximo, mas o que menos precisamos agora é de um cálculo político-partidário. O objetivo deve ser formar um governo capaz de reunir diversas competências para agir de forma ágil. Há muitas tarefas importantes pela frente que um partido sozinho não pode resolver, e isso também se reflete nos votos do eleitorado. Os futuros partidos governantes devem mostrar que a proteção climática e a transição energética não são apenas questões de campanha eleitoral. Para atingir os objetivos climáticos de Paris, precisamos de uma política climática e energética muito mais ambiciosa. E mais velocidade. Ao mesmo tempo, é necessário equilibrar a segurança do abastecimento, a competitividade da indústria alemã e a coesão social. Como pode a nova coalizão de governo conseguir isso?

O instrumento de direção mais importante no caminho para a neutralidade climática é o preço do CO₂. Cada tonelada economizada conta quando se trata de reduzir as emissões. É necessário investirmos em uma combinação de sinais de preços específicos do setor e requisitos de cotas que forneçam um incentivo econômico para a transformação sem sobrecarregar os consumidores e a indústria. A receita da precificação de CO₂ deve ser usada na íntegra para isentar as fontes de energia renováveis ​​de taxas e sobretaxas, ajudando assim a aliviar esse fardo.

Durante a campanha eleitoral que ocorreu na Alemanha, houve apelos unânimes para uma expansão mais rápida e consistente da geração de energia renovável. Agora, as palavras devem ser seguidas de ação. A crescente demanda por eletricidade deve ser atendida com mais eletrificação na mobilidade, na indústria e nos edifícios. Isso funcionará apenas com requisitos de planejamento simplificados, procedimentos de aprovação extremamente acelerados, áreas de expansão adicionais em terra e no mar, expansão mais rápida da rede elétrica e importação de energia renovável na forma de hidrogênio verde e combustíveis.

Esta jornada não será satisfatória sem soluções transitórias. O carvão ainda constitui a maior parte de nossa mistura de eletricidade, uma realidade que deve mudar rapidamente. Ao mesmo tempo, um fornecimento de energia confiável é essencial, mesmo quando o sol não está brilhando ou o vento não está soprando. Com usinas movidas a gás, podemos garantir com eficiência a segurança do abastecimento, mesmo quando a demanda aumenta. Em comparação com o carvão, a eletricidade do gás já reduz as emissões em até dois terços de forma imediata. Graças à sua capacidade de utilizar hidrogênio, essas usinas também podem ser convertidas de maneira econômica e continuar a ser usadas sem CO₂ , caso o hidrogênio renovável esteja disponível em quantidades suficientes. Em suma, o novo governo deve criar condições de contorno adequadas para que os investimentos em soluções provisórias também façam sentido do ponto de vista econômico.

Finalmente, a transição energética precisa, novamente, de mais mercado. O apoio do governo é importante para estimular as tecnologias, mas não pode substituir o investimento privado no longo prazo. Em vez de regulamentação excessiva e microgestão governamental, o governo deve criar a estrutura com metas e incentivos claros em que prevaleçam as melhores ideias, as tecnologias mais inovadoras e eficientes e os modelos de negócios mais amigáveis ​​ao cliente.

Conclusão: agora que a campanha eleitoral acabou, os partidos devem mostrar nas negociações da coalizão que levam a sério a transição energética. Isso inclui mais honestidade no debate: a transformação envolverá restrições dolorosas e, pelo menos inicialmente, também custará empregos. No entanto, devemos ter sucesso em trazer pessoas conosco na jornada, caso contrário a conta será ainda mais cara para as gerações futuras. A Alemanha deve criar um ambiente favorável e confiável ao investimento, que forneça incentivos para o investimento de longo prazo e, assim, promova a competitividade da indústria alemã. O novo governo tem muito trabalho a fazer – e o tempo está se esgotando.

*Christian Bruch, presidente e CEO da Siemens Energy