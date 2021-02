O tempo do cliente é precioso e as empresas precisam saber disso

O ritmo de atendimento de qualquer empresa é determinante para que ela ganhe destaque dentro do seu nicho. Quando falamos de empresas de tecnologia isso se torna ainda mais evidente, já que uma das estratégias para assegurar desenvolvimento é utilizar tecnologias que agregam valor ao seu negócio.

Quando se trata da relação com o cliente, partimos deste princípio de que ninguém gosta de esperar horas para ser atendido. Quando um cliente chega animado para comprar um carro, e nenhum atendente se dirige a ele, ou quando se dirige, não dá o tratamento ideal, ele vai ter suas expectativas quebradas e muito provavelmente vai embora, sem comprar o veículo. O mesmo acontece quando um pedido de comida em um restaurante demora muito para chegar, ou chega frio e mal feito. Isso faz com que o cliente dificilmente retorne a esse local.

Por isso, é imprescindível oferecer contato mais humanizado com os clientes, mesmo no ambiente virtual e escolher uma ferramenta de atendimento adequada. A agilidade interfere diretamente no nível de satisfação, faturamento e imagem da empresa no mercado. Nós sabemos que só vamos oferecer a melhor experiência para nossos usuários, facilitando e simplificando os processos que eles enfrentam, e proporcionando um atendimento de qualidade. Esse é o segredo!

Uma pesquisa realizada pela empresa Neoassist mostrou que 68% dos consumidores gastariam até 20% a mais para ter um bom atendimento. Sete a cada dez brasileiros ainda esperam pelo dia que serão bem atendidos. Não é atoa que muitos clientes ainda são poucos fiéis. Nesse contexto, há um leque de iniciativas a serem exploradas a fim de alcançar o atendimento ideal.

O universo está cada vez mais digital, e marcado pelo trabalho remoto. Com isso, os clientes esperam por experiências mais conectadas e ágeis. Garantindo a rapidez no atendimento, você otimiza o tempo de sua equipe, atende mais clientes, diminui a espera, consequentemente aumenta seu lucro, e o mais importante: garante uma experiência positiva ao cliente, que passa a ter mais chances de indicar a empresa para outras pessoas.

*André Brunetta, CEO do Zul+