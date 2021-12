O tempo certo… e o tempo esperado

As coisas acontecem no tempo certo, não no esperado. Por que tem que ser assim? O “tempo certo” acontece quando a energia de todos os envolvidos em uma situação comum vibra na mesma frequência. O que o “tempo esperado” não sabe é que cada pessoa chega nessa sintonia em um momento diferente, e é esse o maior desafio que ele tem: compreender, aceitar e aguardar.

Tempo certo é como a experiência do preparo de um fogão-a-lenha para o almoço de domingo. Pegar os gravetos no quintal, uns mais finos para o fogo começar, outros bem mais densos, de angico, para segurar o calor depois. Vão-se algumas horas até poder colocar as panelas para cozinhar. Tempo esperado é como o alaranjar de um cooktop. Preciso dizer nada sobre a diferença entre a comida feita em um a feita no outro: o tempo certo tem sabor.

Para os mais velhos, o tempo certo está mais para um rádio antigo no carro. Para pegar uma estação, era preciso esperar subir uma antena no capô em duas etapas. Tinham bolas na lateral do aparelho, uma para volume e uma para escorregar um palito bege de um lado para o outro em um painel com números grandes. Qualquer vacilo e perdia a nitidez do som. Muitas vezes a opção era voltar a conversar porque simplesmente não sintonizava nada na estrada.

Tempo esperado está mais para um botão de play na sua playlist baixada do Spotify. O tempo certo te ensina a dar valor às pequenas conquistas. É verdade que o tempo esperado é o desejo genuíno. Se dependesse apenas dos desejos individuais seria agora; sempre. Caso assim fosse, seria mais um mecanismo de recompensa sem fim, responsável pela “…exaustão contemporânea que tem menos a ver com trabalhar muito e muito a ver com passar horas demais ativando o cérebro com informações e relações superficiais…” — segundo Barbara Soalheiro em um artigo. Por fim, o tempo esperado é apressado e fica incessantemente fazendo as pessoas olharem para o relógio, tirando o gosto do cotidiano e as levando para o futuro imaginário que não chega.

A linha filosófica dos Estóicos, que me aproximei muito este ano, ensina a ver o tempo como uma sequência de instantes. Nesse instante, se aproxima o Ano Novo, o momento ideal para acontecer “aquele algo” que é esperado há anos. Essa época, que eu adoro, parece simplificar essa trama complexa — há abertura em abundância. É como se as pessoas relaxassem e ficassem naturalmente mais acessíveis, mais tolerantes, abrissem mais a mão e mão de muita coisa. É um momento mais empáticos e essa é a grande magia do final de ano. E em 2022, quem você vai se tornar? Ainda segundo os Estóicos, o que é possível fazer é ir na direção do que se é desejado, se preocupando com o esforço diário, com aquilo que está em seu controle e não com o resultado em si. Trata-se de levar a vida de uma forma leve com expectativas baixas, assim o pouco que acontecer será motivo suficiente para comemorar.

É hora de olhar mais para dentro do que para fora, mais para as suas convicções do que para a hype (o que está na modinha agora). A pressão que vem de dentro é boa e traz enorme bem-estar. A que vem de fora distrai e te tira o foco. “—Seja tolerante com o outro e rígido consigo mesmo” — Marco Aurélio.

Como um aprendiz estóico moderno, me atrevo a deixar algumas coisas para pensarmos em considerar para o ano que vem:

Decida quem você vai ser. Não compare sua vida com a dos outros, foque na sua própria evolução, no seu progresso.

Celebre a prosperidade. Seja esperto o suficiente e hábil para se adaptar com seja lá o que vier até você.

Fique 60 dias sem reclamar de nada nem de ninguém. Tudo bem se você cair no meio do caminho. Você é humano. O que importa é não perder o eixo e ter a capacidade de retomar o rumo que escolheu para você.

Exagere nos bons hábitos. Fortaleça seu corpo e sua mente. Aproxime-se de pessoas que te tornem um ser-humano melhor.

Seja generoso. Cuide de quem puder, da forma que puder. Retribua. Livre seu tempo para o que realmente importa (em casa e no trabalho).

Cuidado com o que lê e vê nas redes sociais. Reduza seu tempo de tela. Bloqueie suas manhãs para você. “O bem-estar é realizado em pequenos passos, mas não é pouca coisa — Zenão de Cítio”.

Um feliz 2022!

*Leopoldo G. Jereissati, founder & CEO da All Set Comunicação e cronista no FalaMan.com.br