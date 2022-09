O tabuleiro global

A Guerra na Ucrânia tem desestabilizado o comércio global profundamente e os fluxos de investimento. Para aqueles que observam a movimentação no tabuleiro global, a guerra e a pandemia da Covid-19 têm gerado movimentações tectônicas na governança global e nas perspectivas de longo prazo do caminho a ser perseguido num cenário que tenderá a ser, muitas vezes, turbulento e conflituoso. O mundo enfrenta, atualmente, quatro grandes desafios: a questão da saúde, a transformação digital, a segurança energética e alimentar. Destes quatro teremos as grandes definições sobre o rumo do século XXI.

É fato que os sistemas nacionais de saúde passaram por um estresse enorme durante o período da pandemia – que ainda persiste – com uma exaustão de recursos para a aquisição de vacinas e os custos inerentes ao uso excessivo da mão-de-obra do setor, que, apesar de essenciais, se viram subvalorizadas, o que tem levado a uma movimentação global de redução do interesse no setor por parte de profissionais levados à exaustão durante os últimos três anos. Além disso, os ciclos pandêmicos parecem haver se tornado mais frequentes e de maior alcance, o que força a comunidade global a pensar na melhor forma de preparar-se para novos surtos e criar estruturas eficazes para enfrentar novas crises.

A transformação digital também constitui um desafio, por observarmos, a cada dia, o aprofundamento do abismo tecnológico entre os países que que produzem tecnologia e aqueles que consomem. O ganho financeiro, evidentemente, fica ao lado dos países produtores que, devido à capacidade de formar melhor o seu capital humano com sistemas acadêmicos competitivos, conseguem ampliar as suas capacidades e estimular ao máximo possível o empreendedorismo digital. É fácil entender a situação quando pensamos na quantidade de cachos de bananas necessários para comprar um computador, um tablet ou um telefone celular, por exemplo. Os países que não avançam tecnologicamente nem buscam encontrar um setor em que possam promover uma disrupção tecnológica estão condenados a reter a posição de produtor primário, sem maiores capacidades de enriquecimento ou de qualidade produtiva.

A situação energética preocupa globalmente. Não foi somente a Guerra na Ucrânia e o embargo equivocado, em muitos casos, da Rússia que tem promovido a crise energética observada. Há muitos anos que a ditadura do politicamente incorreto tem prevalecido até mesmo na questão energética, com um desprezo a fontes mais estáveis de energia, como a nuclear. Ao desprezá-la para privilegiar a renovável, impediu-se que ambas caminhassem juntamente para acelerar o nível de autonomia necessária, particularmente em tempos de distúrbios geopolítica. Lições aprendidas com as crises de petróleo já deveriam ter solidificado a compreensão de que quando se trata de energia não é uma questão de uma ou outra, mas de ambas. O que se nota é que muitas destas iniciativas, sob o pretexto de salvaguardar o meio ambiente ou criar normativas de governança ou inclusão, de fato, desestimulam o crescimento do pequeno empreendedor e somente favorecem às grandes empresas capacitadas a assumirem tais custos.

Quanto à segurança alimentar, o desabastecimento global de alimentos ou fertilizantes evidencia que, de fato, os países não podem terceirizar a sua produção agrícola. Equivoca-se o país que acredita que práticas protecionistas ao setor agrícola deixarão de existir ou serem aplicadas. Neste aspecto, o argumento econômico, apesar de lógico muitas vezes, enfrentará a realidade imposta pelo medo da dependência. Também preocupa a situação dos países que venham a optar por produzir energia a partir do uso de terra arável substituindo alimento por combustível.

As vulnerabilidades globais se ampliam quando incluímos a escassez de recursos naturais e água, em muitas partes do mundo e o avançado declínio da biodiversidade mundial. A resolução destes desafios passa por um renovado diálogo e interação entre os países para assegurar uma cooperação multilateral que seja construtiva e que contenha as ameaças, particularmente as que desafiam a paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável.

Não há dúvida de que um trinômio deveria ser o fundamento de qualquer ação global: Estabilidade, Previsibilidade e Prosperidade. Para atingir estes três objetivos, é necessário um renovado compromisso global para repensar as estratégias de longo prazo. O problema é que os países do Ocidente, que, nos últimos dois séculos, se encontravam à frente na liderança destes assuntos, vêm perdendo paulatinamente a legitimidade para liderar tais assuntos. A facilidade com que o Governo Biden e os países da União Europeia deslocaram recursos para armar a Ucrânia surpreendeu. O equivalente não se deu ou se dá, por exemplo, com a questão da fome que assola a Somália, que será, novamente, o palco de mais um desastre humanitário.

É por este motivo que a governança global, como constituída atualmente, não é capaz de alterar este cenário. A Cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (SCO), que ocorre em Samarkand no Uzbequistão, retratou alguns destes assuntos importantes. A SCO – que congrega Cazaquistão, China, Índia, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão – cobre 60% da área euroasiática, reúne 40% da população global e 30% do PIB mundial. Na Cúpula, Xi Jinping, que viajou ao exterior pela primeira em dois anos e meio – o que pode refletir uma futura alteração das políticas adotadas quanto à Covid Zero – e Vladimir Putin se encontraram pela 39ª vez, desde 2013, e apresentaram uma voz uníssona quanto à necessidade de alteração do atual formato da governança global para mitigar os problemas da atualidade. O tabuleiro mundial está em transformação. E está é mais do que necessária.

*Marcus Vinícius De Freitas, professor visitante, China Foreign Affairs University. Senior Fellow, Policy Center for the New South