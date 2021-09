O Supremo erra por último

O senador Ruy Barbosa, em aparte à um discurso de seu colega Pinheiro Machado em que este vociferava contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, teria dito que o Supremo Tribunal Federal é tão importante, que pode se dar ao luxo de errar por último.

O episódio aconteceu na sessão de 29 de dezembro de 1914.

Pinheiro Machado foi assassinado, em 8 de setembro de 1915, no Hotel dos Estrangeiros, no Rio de Janeiro.

Ele era conhecido por seu caráter forte e de liderança.

Da mesma forma, dizia o Ministro Nelson Hungria, príncipe dos penalistas brasileiros, que o Supremo Tribunal Federal tem “o supremo privilégio de errar por último”.

Ruy Barbosa, em 1892, expressou que a República, de que foi um dos pais fundadores, ao instituir o Supremo Tribunal Federal, invocara o verbo contido nas Eumênides de Ésquilo, quando criado o novo Tribunal para os cidadãos da Ática:

“Eu instituo este Tribunal venerando, severo, incorruptível, guarda vigilante desta terra através do sono de todos, e o anuncio aos cidadãos, para que assim seja de hoje pelo futuro adiante.”

Pois bem.

Um dia após o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, reagir ao presidente Jair Bolsonaro e dizer que o descumprimento de decisões judiciais configuram crime de responsabilidade, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que ninguém é obrigado a cumprir “decisão inconstitucional”. Tal é o que se lê do site do Estadão, no dia 9 de setembro do corrente ano.

A conclusão do atual presidente da Câmara dos Deputados foi deplorável.

Ao STF cabe dizer o que é ou não constitucional. Ele é o supremo intérprete da Carta Constitucional.

No entanto, ninguém é obrigado a cumprir é uma lei inconstitucional.

A matéria foi objeto de cogitação por parte de Miguel Reale(Revogação e Anulamento do ato administrativo, 2ª edição, 1980, página 38) quando disse ao estudar a competência para anular o ato administrativo:

“A colocação do problema nos termos acima expostos implica uma consequência do mais alto alcance, que é o “poder-dever(empregada esta expressão no sentido técnico que lhe dá Santi Romano) que tem o Executivo de recusar aplicação às leis manifestadamente inconstitucionais, cabendo-lhe, neste ponto, o benefício da inexecução por vicio de inconstitucionalidade, sem necessidade de anterior manifestação do Poder Judiciário. Deve-se entender, não será demais acentuá-lo, que inconstitucionalidade que de chofre, por mera tomada de contato com problema se imponha ao espírito do intérprete: o vício não raro se evidencia graças a um trabalho sutil de exegese, pois não há como confundir “vontade evidente” com “vontade intuitiva”. O essencial é que do cotejo dos textos normativos resulte, claramente delineado, o conflito entre a norma legal ordinária e o superior mandamento constitucional que deve prevalecer”.

Assim se o próprio particular pode recusar cumprimento a uma determinação legal eivada de inconstitucionalidade, sujeita-se às consequências desse seu entendimento, afigura-se incompreensível que se persevere em recusar-se ao governo igual prerrogativa, máxime em se tratando em um dos poderes do Estado. A recusa na execução de um preceito legal, que conflite com dispositivos constitucionais, entra no quadro geral da tutela da legalidade.

Para Miguel Reale(obra citada, pág. 34) se o Executivo é uma das expressões da soberania, isto é, do poder que tem o Estado de decidir em última instância sobre a possibilidade do direito entende—se haver excessivo apego a discriminações formais quando se afirma que o Governo deve cumprir a lei, ainda quando manifesta a sua inconstitucionalidade, só por ser próprio do Judiciário a declaração ou decretação da invalidade em tais circunstâncias.

O Executivo exerce o poder-dever de examinar a validade da norma legal, recusando-se a praticar atos próprios que, embora “sob protesto”, venham a assegurar efeitos a dispositivos originalmente nulos.

O Executivo descumpre a lei para cumprir a Constituição como dizia Rui Barbosa.

Todos os poderes da República são guardas da Constituição como advertiu Cândido Mota Filho(Revista Trimestral de Jurisprudência, volume III, pág. 760) e ainda Seabra Fagundes(O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, 2ª edição, pág. 313).

A Administração assim pode se considerar isenta de cumprir lei inconstitucional. Mas, jamais, estará isenta de cumprir decisões do STF que, em sua última palavra, falem sobre a constitucionalidade de uma norma jurídica, de caráter infraconstitucional, normas típicas primárias ou secundárias ou até, emendas constitucionais, emanadas de um poder constituinte derivado na medida em que afrontem cláusulas pétreas.

Observou o então Procurador-Geral da República Sepúlveda Pertence, no discurso proferido quando o Supremo Tribunal festejou, em 1988, sob a presidência do Ministro Rafael Mayer, o seu centésimo sexagésimo aniversário, que, a fim de concretizar “projeto de uma sociedade mais democrática e mais justa, poucos textos constitucionais terão confiado tanto no Poder Judiciário e nele, de modo singular, no Supremo Tribunal Federal.

Cabe ao STF o papel de guardião maior da Constituição.

O Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, atende no exercício do controle da constitucionalidade, dentro de uma Estado Federal e uma Constituição rígida, a dois objetivos principais: primeiro, harmonizar os conflitos entre a União e os Estados membros; e, em segundo, protege as liberdades civis e os direitos fundamentais que ostentam de igual forma todos os destinatários do poder. O cumprimento do segundo objetivo tem no princípio do devido processo legal substantivo o seu maior instrumento, pois funciona como limite a aplicação dos atos normativos arbitrários e irracionais. A atividade do Supremo Tribunal Federal é, fundamentalmente, apenas na aplicação daquelas normas que protegem as liberdades civis contra as intervenções da legislação e da administração.

Isso se dá devido a natureza principial das normas constitucionais onde se exige que o juiz desenvolva um poder de valoração bastante amplo. Exerce, pois, o STF um juízo de razoabilidade. Com isso, tem-se: a) rule of expedience, que perquire a necessidade de restrições que pelo poder de policia, se impuseram aos direitos dos indivíduos; b) balance of convenience, que inquire da proporção equitativa entre o grau de intervenção da lei nos direitos dos particulares e a vantagem coletiva superveniente; avaliação ultra sensível que a Corte fará in casu; c) rule of reasonableness, que investiga a racionalidade e a razoabilidade dos atos; d) rule of certainty, que estipula que as leis de polícia devem deixar bem claro tudo o que proscrevem ou consentem, sob as sanções certas que indicarem.

Cabe ao STF exercer um juízo de finalidade para a qual a lei foi promulgada objetivando saber se ela é razoável com os fins da lei e se esta não impõe limitações irrazoáveis sobre as liberdades ou os direitos, quando só então o STF aceitará a lei como expressão legitima e constitucional do poder.

Tem-se aí um papel ímpar do STF, em sua história, destacando-se sua atuação diante da Constituição-cidadã de 1988, que sintetizo, como expressão do espírito democrático: a defesa da cidadania.

Repito que quem pauta o STF é a Constituição em um Estado Democrático de Direito.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado