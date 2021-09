O STF e o luto pela morte da Lava Jato

No Sete de Setembro, multidões foram unidas às ruas com faixas (algumas bilíngues) pedindo a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal e até a invasão do prédio sede da instituição. Pelo uníssono do coro das ruas em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras cidades, aquelas pessoas teriam encontrado um inimigo em comum: o STF. Os reais sentimentos por trás de tais protestos, contudo, parecem ir muito além das bandeiras levantadas.

Tais bandeiras apontavam uma justificativa para tamanha insatisfação com a Corte Suprema: a preocupação quanto à liberdade de expressão em razão das prisões decretadas no que se denominou “Inquérito das Fake News”. O motivo jurídico seria a discussão acerca da legitimidade do STF para conduzir tal investigação e decretar a prisão de investigados.

Esse assunto, entretanto, já foi superado quando do julgamento da ADPF 572, com manifestações favoráveis da Procuradoria-Geral da República e da própria Advocacia Geral da União.

Ainda quando sob comando de André Mendonça – agora indicado ao STF pelo presidente da República – a AGU afirmou ser “evidente a ausência de violação à separação dos Poderes de usurpação à competência constitucionalmente atribuída ao Ministério Público” decorrentes da existência de tal inquérito.

O ministro Alexandre de Moraes, conforme reconheceu o próprio governo federal, não age à margem da Constituição. Ao contrário do que se espalha – o que ironicamente reforçaria a necessidade de tal inquérito – a PGR tem participado ativamente da investigação. Esvaziado o argumento, fica evidente que não foi esse o motor que reuniu tantas pessoas em tais manifestações.

O sentimento não declarado de grande parte das pessoas no Sete de Setembro era, na verdade, de luto: lá estavam os órfãos da “novela” chamada de Operação Lava Jato. O que se viu, na realidade, foi uma repetição do público que defendeu o impeachment de Dilma, que foi às ruas quando da condenação de Lula, e que foi protestou contra o mesmo STF quando do julgamento da questão da incompetência da 13ª Vara de Curitiba nas ações que resultaram na condenação do ex-presidente.

Possivelmente em razão da linguagem técnica, a decisão referente à competência de Sérgio Moro não foi compreendida por grande parte da população que, agora sequestrada por pautas de viés autoritário, acusa o STF de “desmandos” ou de gerador de “insegurança jurídica”.

É possível que a transmissão das sessões do STF, buscando a transparência, dê vez a discursos alheios ao mundo jurídico. Com isso, os onze ministros passam a se assemelhar a parlamentares, criando um falso maniqueísmo aos olhos da população, que, em grande parte, não tem formação em Direito.

Ainda que existam posições contrárias à decisão do ministro Edson Fachin em relação ao caso Lula – dentro do próprio Tribunal, inclusive – é necessário destacar que não passou de uma evolução, um amadurecimento de entendimento acerca de uma questão jurídica no momento processual adequado.

Seja pelas mudanças na composição, seja por surgimento de novos fundamentos fáticos e jurídicos, as decisões da corte podem se alterar ao longo dos anos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, já considerou, em algum momento, constitucional a separação racial. Recentemente, não suspendeu as restrições legais ao aborto editadas no estado do Texas.

Essas viradas jurisprudenciais, todavia, não significam quebra da imparcialidade ou arbitrariedade do poder Judiciário, por mais polêmicas que possam ser aos olhos de alguns.

Agora, em razão disso, exigir a destituição de ministros do STF, pessoalizar ataques aos ministros ou incitar o deliberado descumprimento de decisões judiciais são pleitos descabidos, inconstitucionais e, sim, de raiz autoritária. Se a insatisfação é tamanha – em sentimento e em representatividade popular – existem instrumentos democráticos e jurídicos para sua expressão.

Além das ações constitucionais cabíveis, pode-se buscar, junto aos representantes democraticamente eleitos, maior participação da população na indicação presidencial de ministros do STF e na formulação de questionamentos durante o processo de sabatina. Na remota hipótese de configuração de crime de responsabilidade, existe ainda o – sempre traumático – impeachment.

Aos órfãos da Lava Jato, portanto, fica aqui um alento: sempre existirão maneiras de expor a insatisfação frente às decisões judiciais, sem que, para tanto, seja necessário camuflar o sentimento em pleitos ilegais e autoritários. Sem respeito às instituições não há democracia. E, sem democracia, não restará direito de manifestação.

*Ariel Weber é advogado criminalista