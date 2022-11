O Senado e o futuro do Brasil

Vivemos um período de transição entre o governo que termina e o novo governo eleito. O Senado Federal é chamado a aprovar, rejeitar ou alterar a proposta que se convencionou chamar de PEC da Transição.

O novo governo quer uma alteração na Constituição que lhe permita gastar, para além do teto de gastos, algo perto dos 200 bilhões de reais, por ano, durante toda sua gestão, no período de quatro anos. Essa autorização, se concedida, chegaria a um astronômico valor próximo de um trilhão de reais, aproximadamente 800 bilhões de reais.

O Senado, assim como todo o Poder Legislativo, estaria abrindo mão de ser um dos três poderes que governam o Brasil, o que reduziria, do ponto de vista econômico, a zero sua importância. Lula teria um cheque em branco durante todo seu mandato.

É preciso ter boa vontade com o novo presidente, dar a ele um ano para que mostre, concretamente, a que veio. Uma licença limitada ao ano de 2023 com um valor bem definido. O prazo é suficiente para que todos os ministros sejam indicados, novos ministérios sejam criados e para que o governo envie ao Congresso as reformas tributária, administrativa e outras que pretenda realizar.

Nesse primeiro ano, devemos ter também a proposta – importantíssima – de uma nova âncora fiscal ou simplesmente vamos manter revigorado o atual teto de gastos. Esse tempo também será fundamental para que Lula mostre ao Brasil onde planeja cortar gastos e qual será o destino das estatais inoperantes, como a criada no governo Dilma para implantar o trem bala entre São Paulo e Rio de Janeiro, e outras.

O Poder Legislativo precisa conhecer o projeto do governo Lula antes de autorizar um gasto além do teto. É importante salientar que o povo brasileiro elegeu um novo parlamento, e não apenas um novo presidente da República. Se os deputados e senadores da atual legislatura, que termina em janeiro de 2023, decidirem sobre os quatro próximos anos, estaremos ignorando a vontade do povo e não permitindo que os novos parlamentares eleitos opinem e votem sobre nosso futuro.

Boa vontade, sim! Anular a importância da democracia e de um dos poderes que a sustenta, jamais!

*Oriovisto Guimarães, senador e líder do Podemos no Senado