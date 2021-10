O retorno dos voos internacionais ao Rio de Janeiro

A modelagem da sétima e última rodada de concessão de aeroportos disponibilizada pela ANAC para consulta pública, no mês passado, não resolve e até agrava um problema antigo do sistema aeroportuário do Rio de Janeiro. A minuta do edital do bloco que inclui o Santos Dumont (SDU), além de outros quatro pequenos terminais, não coordena e compatibiliza o uso do SDU com o Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão. A falta do imprescindível equilíbrio das operações entre esses dois ativos tem provocado o esvaziamento do Galeão, maior equipamento urbano da cidade que, com exploração de sua capacidade já pronta e instalada, pode voltar a ser um grande indutor de desenvolvimento econômico do estado.

A partir de 1991, quando Guarulhos ultrapassou o Galeão como principal aeroporto do país e perdemos muitas linhas nacionais e internacionais, progressivamente Santos Dumont e Pampulha (MG) foram concentrando cada vez mais voos domésticos, em detrimento do Galeão (RJ) e Confins (MG). Entre 1997 e 2002, o Santos Dumont registrou um aumento no movimento de passageiros de 114%, frente a uma queda de 5% no Galeão. Ainda em 2002, por incrível que pareça, o SDU ultrapassou o número passageiros do Aeroporto Internacional do Rio (5,6 milhões passageiros/ano X 5,3 milhões de passageiros/ano), resultando em nova forte redução de voos domésticos no Galeão e mais perdas de rotas internacionais.

Na época essa mesma situação também ocorreu em Minas Gerais, com o Aeroporto da Pampulha (PLU), super demandado, e Confins (CNF), um aeroporto enorme, quase sem utilização, que de tão ocioso chegaram a noticiar a locação de seus amplos salões para realização de festas e outras atividades não aeroportuárias.

Assim, entre 2004 e 2005, em ação conjunta, o Governo do Estado do Rio impôs condicionantes ambientais para as obras de construção do novo terminal do Santos Dumont (pretendidas pela Infraero), enquanto o DAC – autoridade máxima da aviação civil na época – definiu vocações e limites operacionais para o SDU, coordenado o sistema de tráfego aéreo do conjunto Santos Dumont e Galeão. Em seguida, o mesmo foi feito em Belo Horizonte (Pampulha e Confins). As medidas permitiram um período de crescimento sustentado do Sistema Multi Aeroporto (SMA) do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte.

Lamentavelmente em 2009, a ANAC derrubou a normativa do DAC, com a concordância explícita do Governo do Estado, e a coordenação de tráfego deixou de existir no Rio, voltando gradativamente o desequilíbrio entre SDU e Galeão, provocando novas perdas de voos e passageiros no Galeão. Na mesma época, o governo de Minas Gerais contestou a intenção da ANAC, conseguindo manter restrições à Pampulha e a coordenação de voos com Confins, garantindo o crescimento contínuo do número de voos, inclusive os internacionais em MG. No mesmo diapasão, recentemente o Aeroporto da Pampulha foi transferido da União para o Estado de Minas, licitado para operação privada, permanecendo as restrições e limites a sua operação.

Como se percebe o problema de nossos dois aeroportos não é novo, tem mais de 20 anos. Neste momento o SDU opera com 64 % dos voos ofertados na cidade do Rio, frente aos 36% do Galeão, e a situação ficou portanto insustentável. Por sua vez a solução é amplamente conhecida, testada e muito simples. Passa por definir previamente usos e limites operacionais para o Santos Dumont, de forma a atender com qualidade, até 8 milhões de passageiros /ano (embarcados + desembarcados), e/ou até 80.000 movimentos/ano da aviação regular (pousos + decolagens), valendo o limite que vencer primeiro, além de retornar a coordenação do tráfego aéreo com o Galeão. Isso deveria ser uma premissa explícita no Edital de concessão do Santos Dumont, é a única garantia.

Assim, o que pretendemos é que as autoridades federais atuem de forma isonômica no Rio de Janeiro, para o SDU e Galeão, tal como fizeram, por sinal acertadamente, em Belo Horizonte, com Pampulha e Confins. Como disse o próprio Ministro Tarcísio Freitas em recente “live”, as discussões dos processos de concessão são por vezes acaloradas, mas prevalecendo bons argumentos e boas perspectivas de desenvolvimento sócio-econômico, as modelagens podem ser alteradas e adequadas por um projeto maior e mais duradouro, tal como ocorreu em 2020 no caso da concessão das Rodovias Pres. Dutra e Rio/Santos, onde a modelagem final foi sem dúvida muito melhor que a originalmente discutida. Vamos em frente!

*Delmo Pinho é presidente do Conselho Empresarial de Logística e Transportes da ACRJ, conselheiro da Firjan e ex-secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro