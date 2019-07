O que você quer do Judiciário?

O Superior Tribunal de Justiça disponibiliza, a partir desta segunda, 29, até o dia 9 de agosto, uma consulta pública sobre o que a sociedade espera que seja priorizado pelo Judiciário em 2020. A enquete pode ser acessada aqui.

Este é o terceiro ano em que o tribunal promove a consulta, informa o site do STJ.

A medida busca ‘fomentar a construção de políticas do Judiciário, utilizando princípios de gestão participativa e democrática’.

Ela integra as ações para a execução da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2015-2020, instituída pela Resolução CNJ n. 198, de 1º de julho de 2014​, que iniciou, em maio, a elaboração das metas para 2020, com a divulgação do Caderno de Orientações para Formulação das Metas Nacionais para 2020.

Os resultados serão apresentados na Reunião Preparatória para o XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, ocasião em que serão discutidas as metas da área para 2020. O evento está previsto para a segunda quinzena de agosto.