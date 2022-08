O que você precisa saber sobre fidelidade partidária nas eleições de 2022

A Emenda Constitucional nº 111 de 28 de setembro de 2021, teve como um dos propósitos o fortalecimento dos partidos políticos e coligações partidárias, conferindo status constitucional à matéria de fidelidade partidária. A referida Emenda acrescentou o § 6º ao art. 17 da Constituição da República de 1988, disciplinando que os Deputados Federais, Estaduais e Distritais, bem como os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Esta reforma representa uma conquista para a sociedade e um importante passo para o fortalecimento da legenda política.

Entretanto, a preocupação com a migração dos parlamentares nos partidos políticos não é recente, posto que, desde quando fora restabelecido o pluripartidarismo, após o sistema bipartidário do período militar, os parlamentares deixavam suas legendas para se filiarem a outros partidos políticos.

A título de exemplo, se considerarmos as quatro legislaturas anteriores à Constituição de 1988 (1983-86, 1987-90, 1991-94 e 1995-98), que marcaram uma fase política tumultuada da redemocratização, aproximadamente 30% dos parlamentares que passaram pela Câmara dos Deputados trocaram, pelo menos, uma vez de partido. Neste período foram seiscentos e oitenta e seis parlamentares que migraram de partido e, considerando que diversos desses mudaram de partido mais de uma vez dentro da mesma legislatura, chega-se a um total de oitocentos e doze migrações.

Os números exorbitantes citados trouxeram como consequência um enfraquecimento dos partidos políticos brasileiros, bem como uma grave insegurança quanto à titularidade do mandato, além de um ato de deslealdade com o eleitor, o qual, muitas vezes, vota nos candidatos em razão da legenda e dos programas e propostas partidários.

Apenas a partir da Resolução do TSE nº 22.610 de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o partido político interessado, o Ministério Público Eleitoral ou quem tivesse interesse jurídico poderia pedir, na Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa, não obstante coubesse ao mandatário o direito de arguir em seu favor as justas causas enumeradas no § 1º do art. 1º da referida Resolução, quais sejam, a incorporação ou fusão do partido, a criação de novo partido, a mudança substancial ou o desvio reiterado do programa partidário e a grave discriminação pessoal, sendo o TSE competente para processar e julgar pedido relativo a mandato federal e o Tribunal Eleitoral do respectivo estado nos demais casos.

Após oito anos da Resolução do TSE nº 22.610, foi promulgada, em 29 de setembro de 2015, a Lei nº 13.165, conhecida como Minirreforma Eleitoral, que trouxe novas situações que configurariam justa causa para a desfiliação partidária, pois, além da mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e da grave discriminação política pessoal, foi acrescentada uma nova hipótese, que ficou conhecida como “janela”, permitindo ao detentor de mandado eletivo a mudança de partido durante o período de 30 (trinta) dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, independente de justa causa.

Assim, considerando que o art. 9° da Lei das Eleições – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 fixa o prazo mínimo para filiação como sendo seis meses antes da data do pleito, tem-se que a “janela” criada pela Lei nº 13.165 recairia nos exatos trinta dias anteriores aos referidos seis meses.

A norma sobre mudança de partido político no curso de mandato eletivo foi objeto ainda de uma Ação de Inconstitucionalidade – ADI nº 5081 no tocante à incidência da fidelidade partidária nos mandatos eletivos pelo sistema proporcional ou majoritário, tendo concluído, com o voto do Relator Ministro Luís Roberto Barroso, que tal regra se aplicaria apenas aos titulares de mandato eletivo proporcional, entendimento que restou consolidado na Súmula 67 do TSE.

E, em 13 de março de 2018, após Consulta feita pelo Deputado Federal Fernando Francischini, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral – TSE posicionou-se no sentido de que a “janela partidária” de que trata o art. 22-A, inciso III, da Lei nº 9.096/95, que possibilita a desfiliação ou migração partidária sem apresentar justa causa, somente se aplica ao eleito que esteja no término do mandado vigente, não permitindo, com isso, que vereadores que estão no curso dos mandatos, cujo término se dará em 2024, possam fazer jus a prerrogativa de desfiliação de seus partidos políticos sem justa causa com a finalidade de concorrerem a cargos nas eleições de 2022 próximo.

Portanto, o prazo para eventual migração de partido político sem justa causa para concorrer às eleições de 2022 por quem já é titular de mandato eletivo proporcional ocorreu entre 3 de março à 1º de abril deste ano, não podendo mais ser arguido, após esta data, a denominada “janela partidária”. Excepciona-se a possibilidade dos Vereadores, Deputados Federais, Estaduais, Distritais desligarem-se do partido pelo qual tenham sido eleitos sem a perda do mandato nos casos de anuência do partido ou nas hipóteses de justa causa estabelecida na legislação citada.

Ressalta-se a relevância jurídica, política e social da Emenda Constitucional nº 111 no tocante à Fidelidade Partidária, pois a cadeira que o Parlamentar ocupa jamais pode ser reputada como uma conquista no plano pessoal, sendo resultado de um trabalho político coletivo, que envolve os dirigentes partidários, os candidatos e os filiados, tendo em vista que, para apuração do coeficiente partidário, computa-se todos os votos computados à legenda e não ao candidato individualmente, e ainda, tal infidelidade ressoa também nos eleitores, na medida em que estes votaram no candidato acreditando na ideologia e plataforma defendida.

Por isso, em qualquer uma das hipóteses descritas, a migração do partido político não será computada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão, pois se trata de direito assegurado constitucionalmente aos Partidos Políticos e não aos parlamentares, o que demonstra o avanço perpetrado no plano político com a aprovação da Emenda Constitucional nº 111, promulgada em 28 de setembro de 2.021.

*Cyntia Teixeira Pereira Carneiro Lafeta é advogada, mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, professora de Direito nas Faculdades de Direito Newton Paiva, Promove e Faminas