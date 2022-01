O que significa esse dia 28?

Vamos falar de alguns dados? Mas calma, não são dados pessoais. Há menos de um ano as empresas começaram a realmente se dar conta da relevância da necessidade de se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

A lei, porém, completará quatro anos agora em 2022. No meio do caminho, temos neste dia 28 de janeiro a segunda vez que o Brasil celebra o dia da proteção de dados, mas não, não é uma data nacional.

É uma data que é comemorada internacionalmente há quase 15 anos! Parece um contrassenso que o país esteja há tão pouco tempo voltando seus olhares para este tema, mas não é. Faz pouco tempo que o assunto passou a merecer grande atenção geral.

A própria data foi escolhida em homenagem à Convenção 108 do Conselho da Europa. Este sim, o primeiro instrumento juridicamente vinculante no âmbito internacional. E, ainda que o Brasil estivesse fora do documento original, ele participa ativamente do desenvolvimento da matéria.

Já em seu primeiro ano de existência, a ANDP esteve presente nas discussões da reunião do Comitê Consultivo. E o que todos esses dados significam? Que passou da hora de tratarmos a proteção de dados como novidade. Questionamentos sobre se a lei vai ou não “pegar” já não cabem mais.

Nossas autoridades, em especial “a Autoridade” Nacional de Proteção de Dados está ao mesmo tempo na vanguarda do assunto como colecionando todo o conhecimento construído no mundo ao longo de mais de 40 anos de debate sobre a matéria.

Os eventos realizados pela ANDP nesta semana são o maior exemplo disso. As áreas de proteção de dados das empresas e suas assessorias já se mostram tão relevantes quanto as tradicionais: contabilidade, RH, compras etc.

Não estamos dizendo que toda empresa terá profissionais dedicados, nem tampouco que todo advogado ou profissional de TI precisa trabalhar nesta área. Estamos sim dizendo que uma das funções de qualquer data comemorativa (dia internacional da mulher, dia da consciência negra) é refletirmos sobre o quanto andamos em direção aos objetivos e o quanto ainda falta andar.

Neste segundo ano de celebração oficial da data em nosso território, a reflexão é a de que nenhuma empresa ou profissional (jurídico, das áreas de informação e tecnologia e outras) pode ignorar ou desconhecer a temática.

Façamos um paralelo entre esta lei e as leis trabalhistas e tributárias. Não estamos falando que todas as empresas tenham um CFO ou um gerente de tributos, mas não há empresário que possa trabalhar sem entender minimamente do assunto.

É a mesma coisa com a legislação de proteção de dados. Em determinadas áreas das ciências da computação e do direito, não conseguimos mais imaginar determinados profissionais que acreditam que possam trabalhar à margem da lei.

E não estamos só falando de advogados contratualistas, profissionais de compliance ou responsáveis por websegurança e bancos de dados. Falamos, por exemplo, de advogados trabalhistas, que lidam com dados de empregados como parte do seu trabalho.

Vale, portanto, utilizarmos esse dia 28 como um alerta para que a preocupação das empresas se estenda até profissionais que até então se achavam imunes ao tratamento de dados.

Até porque, somos todos “titulares” de dados. Quem quer que esteja lendo este texto neste momento é, mesmo contra sua vontade ou conhecimento, no mínimo um beneficiário das proteções legais.

*Daniel Bijos Faidiga é sócio da LBZ Advocacia e advogado especializado em planejamento patrimonial, nova economia e assuntos digitais. Além de professor e autor de diversos artigos e livros, é especialista em Processo Civil pela PUC/SP, Mestre em Direito Constitucional, possui MBA em Gestão Tributária pela FIPECAFI, extensão em Direito Internacional em Genebra, em Direito Falimentar pela FGV e em Estratégias de Mentoria Empresarial e Liderança por Harvard. Cursou LL.M. em Direito Societário e Direito do Mercado Financeiro e de Capitais, é acadêmico de Economia e entusiasta de Blockchain e criptoativos