O que são fake news?

A questão das notícias falsas, mais conhecidas como “fake news”, não para de dar o que falar.

E o que são notícias falsas? Não há uma definição jurídica e dificilmente será possível chegar a uma conclusão condizente com a realidade quando a matéria for controvertida, malgrado, em algumas hipóteses, despontar de plano a mentira e o ardil.

Conforme o ponto de vista de alguém uma afirmação pode ser falsa ou verdadeira. Tudo depende do entendimento e, não raras vezes, da pré-concepção do intérprete, que macula sua interpretação.

São inúmeras questões surgidas, notadamente no período da pandemia. Há tratamento precoce para a Covid? Ele é eficaz? A depender do especialista ouvido teremos uma resposta diferente. Alguma delas é falsa? Claro que não. Existem argumentos científicos e pragmáticos para ambos os lados. Um pode ser majoritário, mas o minoritário também possui renomados defensores, igualmente especialistas no tema.

Vou dar outro exemplo que está na crista das discussões: as urnas eletrônicas são seguras e inexpugnáveis?

A resposta é: depende do ponto de vista do arguido.

Há quem defenda serem imunes a qualquer invasão, interna ou externa, e outros que assim não entendem, posto que o sistema já foi auditado anteriormente pelo PSDB, que contratou especialistas, que não chegaram a nenhuma conclusão, já que afirmaram ser o sistema “inauditável” (http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/auditoria-do-psdb-nao-encontra-fraudes-no-2-turno-das-eleicoes-2014.html). E, ainda, pelo fato de um hacker ter invadido o sistema e nele ficado por vários meses, não sendo possível saber com certeza o caminho percorrido pelo invasor porque os logs foram apagados inadvertidamente. Ao menos foi isso o noticiado pela imprensa à época (https://www.gazetadopovo.com.br/republica/o-que-diz-o-inquerito-da-pf-revelado-por-bolsonaro-sobre-a-invasao-hacker-ao-tse/).

O cenário pode ter mudado, claro que pode. Mas ainda assim a desconfiança continua por não haver um recibo da votação, ao menos na hora de apertar o botão, já que não é possível levar consigo o voto impresso, diante do seu sigilo.

Alguém em sã consciência depositaria dinheiro em um banco se não lhe fosse fornecido um recibo em papel ou eletrônico e não pudesse conferir a entrada e saída de dinheiro no extrato bancário? Pelo menos eu desconfiaria, tanto que checo meu extrato todos os dias.

Não estou a afirmar que o sistema permite fraudes ou que elas já ocorreram, o que seria leviano, por não ter como demonstrar esse fato e não haver prova de ter ocorrido.

Por outro lado, a prova da lisura e confiabilidade das urnas deve ser apresentada pelo TSE, mediante apresentação de um sistema de segurança auditável, diferente do de votação e totalização dos votos, o que é propugnado pela imensa maioria dos especialistas em informática, razão pela qual os países democráticos que adotam as urnas eletrônicas possuem um controle externo de conferência do voto, seja por impressora (mecânico) ou digital, mas sempre diferente do sistema de votação propriamente dito.

Já foi noticiado pela Folha de São Paulo, com base em informações trazidas por entidades internacionais, que só o Brasil e mais dois pequenos países de terceiro mundo empregam a primeira geração das urnas eletrônicas, isto é, sem a impressão ou outra forma de conferência digital do voto (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/06/so-brasil-bangladesh-e-butao-usam-urna-eletronica-sem-comprovante-do-voto-impresso.shtml).

Evidente que paira no cidadão comum a desconfiança, ao menos em boa parcela deles.

Assim, não é notícia falsa criticar as urnas eletrônicas com base em reportagens veiculadas pela imprensa e em outros fatos de conhecimento comum, mormente por quem tem alguma experiência em informática ou já conversou com alguém que a tenha.

E, repito, não é crime desconfiar e nem criticar as urnas eletrônicas.

Todas as pessoas possuem o direito de livremente se expressar e dizer o que pensam sobre uma coisa ou outra, algo ou alguém, inclusive sobre as urnas eletrônicas, membros de Instituições e políticos. Cuida-se de um direito típico de países democráticos e que é suprimido ou reduzido em países totalitários, cujos exemplos são muitos mundo afora.

O que não pode ocorrer é ser ultrapassado o limite legal, que é bem delineado por normas penais e civis, punindo-se, dentre outras condutas, os crimes contra a honra, de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, e o de ameaça. E, em situações específicas, que tenham o potencial de colocar em risco a segurança nacional, o estado democrático de direito ou os Poderes constituídos, havendo adequação em uma das normas penais previstas na Lei nº 14.197/2021 (da qual já escrevi a respeito e se encontra publicado na minha página e no Estadão https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/breves-apontamentos-sobre-os-novos-tipos-penais-que-tutelam-o-estado-democratico-de-direito/), pode advir uma das infrações penais lá previstas, que são especiais e demandam, em boa parte das vezes, violência à pessoa ou grave ameaça.

Também não se faz possível, no período eleitoral ou durante a campanha eleitoral, divulgar fatos que sabem serem inverídicos em relação a partidos ou candidatos e que tenham o potencial de influenciar os eleitores. É o que diz o artigo 323 do Código Eleitoral: “Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado: Pena – detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa”.

Referida norma penal somente é aplicável na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral e exige que o agente saiba que os fatos são inverídicos (dolo direto) e que sejam eles capazes de influir perante o eleitorado, não sendo elemento do tipo que tenham potencial para definir a eleição.

Cuida-se de norma que tem como bem jurídico protegido a lisura da eleição, que não pode ser afetada pela divulgação de fatos inverídicos acerca de partidos ou candidatos.

A situação é bem mais complicada para os candidatos à eleição ou reeleição.

Para eles, divulgar notícia falsa pode ensejar a perda do mandato eletivo ou impedir o registro da candidatura se houver abuso de poder político ou econômico com potencial de repercutir nas eleições ou no eleitorado.

Também pode constituir ilícito civil se causar dano, material e/ou moral, a terceiro, ensejando o dever de indenizar (art. 927, do CC).

O que é muito difícil de definir, como já disse, é o que seja notícia falsa, já que há muitos fatos controvertidos e não falsos, muito embora a controvérsia possa ser minoritária.

Só pode ser considerado como falso o fato que não possui nenhum fundamento fático, científico, político, econômico ou jurídico. Possuindo algum lastro, mesmo que pequeno, não é falso, apenas não é majoritariamente aceito.

Portanto, a punição por divulgação de notícia falsa pode ocorrer no âmbito extrapenal e, na esfera penal, naqueles casos já mencionados em que a conduta esteja tipificada em uma norma penal incriminadora.

Quanto às urnas eletrônicas especificamente, tenho minha opinião, que foi externada em vários artigos e “Lives” em que participei. Estão na Rede e no Youtube para quem se interessar. Tudo fundamentado em argumentos fáticos, jurídicos e científicos sólidos, longe estando de serem falsos e minoritários, opinião protegida pela liberdade de manifestação do pensamento, direito fundamental e alicerce de todo estado democrático de direito, aliás, o primeiro a ser suprimido ou restringido em países totalitários.

Repito, não estou a dizer que as urnas foram fraudadas ou que não são seguras por não ter informações que confirmem essa assertiva. No entanto, nenhum mal faria termos mais um sistema de segurança e externo que acabasse com essa discussão interminável a respeito da fidedignidade do processo eleitoral, o que não é nada bom para nossa jovem democracia e que poderá trazer sérios problemas findas as eleições, o que as pessoas de bem não querem.

Resumidamente, não existe crime específico de notícia falsa e qualquer conduta, para que seja passível de punição no âmbito penal, deve estar expressamente prevista em uma norma penal incriminadora, cuja vigência lhe seja anterior, observado o princípio da legalidade, direito fundamental contido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Magna Carta.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora