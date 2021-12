O que pode mudar para o MEI com a reforma tributária

Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, o Brasil discute a necessidade de uma reforma tributária ampla, o que vem sendo tratado por cada novo governo sem nunca ter saído do papel.

Apenas nos últimos três anos, algumas propostas foram levadas ao Congresso Nacional, sendo que, atualmente, duas propostas estão em tramitação, o que foi feito pelo governo como estratégia para facilitar a tramitação no Congresso Nacional, pois, ao invés de uma única proposta ampla que englobaria todos os impostos e contribuições, os parlamentares decidiram fatiar a reforma, separando o Imposto de Renda dos demais tributos e deixando tanto o Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados com a responsabilidade de avançar com a análise dos temas.

O texto que propõe a reforma do Imposto de Renda, aprovado pela Câmara dos Deputados, estabeleceu mudanças para a tributação de pessoas físicas e jurídicas, tendo como principal objetivo atualizar faixas de renda da tabela, isentando um número maior de contribuintes, o que é uma pauta antiga e necessária, já que a tabela do Imposto de Renda não sofreu atualizações concretas nos últimos anos.

Para as empresas, a principal mudança está relacionada à tributação de dividendos, ou seja, os lucros distribuídos aos sócios da companhia e que até hoje não sofrem qualquer tipo de tributação passariam a ter a incidência do Imposto de Renda, o que compensaria as perdas com a isenção concedida aos contribuintes com a mudança na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física.

Já com relação aos demais impostos e contribuições, o que se esperava era a unificação, modelo hoje utilizado em países da Europa e Estados Unidos, porém, a principal mudança trazida na proposta em tramitação é unificação do PIS e da COFINS de forma que dois passarão a fazer parte do CBS (Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços).

Dessa forma, o governo espera que adotando as medidas da reforma consiga acabar com as cobranças diferenciadas feitas em vários setores, possibilitando um ambiente de negócios mais favorável e eficiente em relação à economia.

Além do mais, a mudança facilitará o processo de tributação de bens e serviços e garantirá muito mais transparência para as empresas de um modo geral.

De acordo com a CNI (Confederação Nacional da Indústria), o novo modelo adotado é muito positivo para que seja gerada mais competitividade na indústria, tendo como consequência o incentivo ao crescimento econômico.

Apesar das mudanças e propostas em tramitação no Congresso Nacional acima mencionadas, não haverá, até este momento, qualquer tipo de impacto para o Microempreendedor Individual e para as Microempresas, pois o atual regime e as alíquotas de impostos que incidem sobre as atividades que estão enquadradas como MEI ou ME foram preservadas pelo legislador, sem qualquer alteração.

É importante destacar que não há nas propostas qualquer intenção de aumento da carga tributária brasileira, mas sim, uma visão voltada à simplificação na apuração e arrecadação dos tributos, pois com o atual sistema e uma legislação complexa, não é incomum que empresas gastem muito tempo e recursos valiosos apenas para pagar impostos.

Apesar da aprovação da “fatia” da reforma com relação ao Imposto de Renda, não há previsão para que tenhamos a votação no Senado, bem como é certo que a discussão acerca da unificação dos demais impostos e contribuições ainda dure um longo tempo, pois com o apagar das luzes do ano de 2021 e eleições em 2022, a atenção para este tema tão importante não deve ser aquela que os brasileiros esperam e precisam.

*Fábio Ferraz, advogado tributarista, sócio da Tributtax