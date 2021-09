O que o recorde do e-commerce no Brasil significa para as empresas?

O comércio eletrônico no Brasil tornou-se o queridinho dos consumidores, seja pela facilidade de compra a um clique, seja pelo acesso a marcas que antes não existiam ou tinham lojas físicas próximas deles.

Tanto é que dados do Ebit evidenciam que o e-commerce deu um salto nos últimos tempos e chegou a bater recorde no Brasil. Houve um aumento de 31%, resultando na marca de R$ 53,4 bilhões de faturamento. Mas quais são os indicadores que indicam esse fato? E como as empresas podem se aproveitar do crescimento?

O primeiro porquê é realizar a análise do cenário econômico do país. Sabemos que o mercado passa por uma intensa transformação desde o ano passado e é evidente que a pandemia superou as expectativas de crescimento. Porém, o momento em que nos encontramos agora é outro: o de consolidação. Isto é, uma etapa em que o consumidor se acostuma a fazer compras online, ou seja, cria o hábito. Essa prática explica as vendas não terem parado de subir.

O segundo fator que merece atenção é o comportamento do consumidor. É fundamental que os hábitos sociais sejam acompanhados, principalmente quando o assunto são negócios online. Assim como a informação, os aplicativos e todo esse universo, estão em constante mudança.

Posso afirmar que essa atenção no cliente é primordial. Como já vimos anteriormente, o público vive uma nova fase do comércio online, que vem acompanhado da transição da sociedade para o pós-pandemia. O que nos leva a idealizar sobre qual é o perfil do público consumidor e o que ele quer.

O atual comprador do Brasil é hiperconectado. Por isso, narrativas transmidiáticas são uma das tendências para o setor. Melhor dizendo, um produto que é anunciado em múltiplas plataformas tem mais chances de ser vendido. Assim, sites de busca e redes sociais continuam como os principais meios para as lojas anunciarem.

Entretanto, o público ainda é seletivo e busca por soluções personalizadas, o que evidência outra tendência: negócios que utilizam o conceito de Phygital. Isso quer dizer que mesclam o digital com o físico, proporcionando a melhor experiência para o usuário e maior possibilidade de escolha. Nesse caso, ele pode tanto comprar online e retirar na loja, quanto o contrário.

Outro comportamento observado são as compras feitas por celulares. Elas representaram mais da metade do faturamento total do e-commerce e do número de pedidos, o que evidencia outro desejo do consumidor: soluções rápidas, práticas e ágeis.

Podemos concluir que o futuro é digital e interconectado. Estar em apenas uma plataforma não irá ajudar com o público e muito menos com a gestão de um negócio. Hoje em dia, é possível usufruir de uma gama de oportunidades, principalmente a partir de soluções já existentes para facilitar os processos e encurtar o caminho ao público. É importante também estar atento as tendências de mercado e aos hábitos dos consumidores para sair à frente e diferenciar o seu negócio.

*Marcel Farto, CEO da ONCLICK