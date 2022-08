O que muda na prática com o novo marco regulatório de ofertas públicas no Brasil?

Publicada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no fim do mandato do presidente Marcelo Barbosa, a nova Resolução CVM 160, que entra em vigor em 2023, representa a mais importante reforma na regulação brasileira sobre o tema desde a edição da Instrução CVM 476, em 2009. Além de consolidar o entendimento da autarquia sobre diversos pontos até então não normatizados, a nova regra traz inovações importantes que unificam, esclarecem e dão objetividade aos “do’s and don’ts” da matéria.

A resolução esclarece que não estão sujeitas ao regime brasileiro as ofertas de valores mobiliários emitidos e admitidos à negociação no exterior, com liquidação no exterior em moeda estrangeira, quando subscritos/adquiridos por investidores profissionais residentes no Brasil por meio de uso de conta no exterior. Fica claramente delimitado, assim, o escopo de ofertas públicas estrangeiras com participação de investidores brasileiros e quando seriam sujeitas ou não à regulação local.

A norma deixa claro, ainda, que a exigência do estudo de viabilidade não é aplicável [MC1] às SPACs (sociedades com propósito de aquisição de companhia), empresas de prateleira que captam recursos para financiar uma futura e incerta combinação de negócios com uma sociedade existente. Para SPACs, a negociação das ações fica restrita a investidores profissionais e qualificados até que a combinação de negócios com a sociedade alvo complete seis meses.

O próximo ponto relevante é a “morte” das ofertas com esforços restritos de distribuição, criadas pela Instrução CVM 476 e destinadas a investidores profissionais. Antes isentas de registro, essas transações passam a contar com registro automático na CVM.

Perdendo o caráter de exceção, essas captações ganharam contornos mais amplos e flexíveis, como o fim da limitação quantitativa aos investidores consultados e subscritores/adquirentes dos valores mobiliários ofertados, bem como a extinção do prazo de lock-up de quatro meses para uma nova oferta da mesma espécie de valor mobiliário ofertado. Quanto ao possível aumento da quantidade de valores mobiliários da oferta (hot issue), a norma deixa claro que não há limite máximo para essas transações, porém exige que os documentos da oferta evidenciem, caso a caso, qual será esse limite.

No caso de follow-ons de companhias grandes (que se encaixem no conceito de EGEM – Emissor com Grande Exposição ao Mercado) e para os grandes emissores de dívida (EFRF – Emissor Frequente de Renda Fixa), a norma permite o registro automático mesmo quando o público investidor incluir o varejo.

Para instrumentos de dívida que sigam modelos padronizados de documentação (a serem propostos por entidades autorreguladoras e previamente aprovados pela CVM – esperam-se iniciativas nesse sentido da Anbima), a destinação ao varejo será facultada para qualquer emissor (operacional) que detenha registro de companhia aberta na CVM, independentemente do seu porte.

Para as ofertas de títulos de dívida de sociedades de propósito específico que desenvolvam projetos de infraestrutura prioritários, também é permitido o registro automático para transações destinadas a investidores qualificados (além de investidores profissionais), independentemente do registro de categoria aberta do emissor na CVM. Isso amplia o público investidor disponível para essas captações. Os demais emissores sem registro seguem limitados, para o rito automático de registro, a ofertas de dívida destinadas a investidores profissionais.

Com relação às normas de conduta aplicáveis a emissor e coordenador, além de tornar mais claras as permissões e vedações, a resolução inova ao permitir expressamente a manifestação na mídia sobre emissor e oferta, uma vez lançada a mercado a oferta (mediante divulgação do aviso, que passa a ser obrigatório para todas as ofertas).

A norma dispensa por completo a aprovação prévia dos materiais publicitários (embora já houvesse modelos pré-aprovados na atual sistemática). É exigido, entretanto, seu arquivamento na CVM após o uso.

Exceto em ofertas destinadas exclusivamente a investidores profissionais que não tenham direito de preferência ou ofertas prioritárias destinadas aos atuais detentores dos valores mobiliários, os materiais de apoio a apresentações a investidores passam a ser amplamente divulgados ao público no novo regime, nos mesmos meios do prospecto e demais documentos da oferta. O coordenador líder da operação passa a ser corresponsável com o ofertante pelo cumprimento das normas de conduta durante as ofertas públicas de que participe.

A resolução contempla a criação de uma “lâmina” padronizada para todas as ofertas que exigem o uso de prospecto. O documento sintetiza, em poucas páginas, as informações críticas da oferta e pode ser considerado um teaser de apoio aos investidores. O material permitirá a esses investidores, em especial os de varejo, obter informações objetivas sobre as características da oferta. A nova regra também apresenta disposições e anexos normativos com determinações sobre conteúdos padronizados e máximos para prospectos, avisos e anúncios.

Em termos de prazos, poucas alterações foram feitas em relação aos processos de ofertas iniciais de ações para as ofertas registradas, porém houve um ganho importante na última “rodada” para cumprimento de exigências da CVM em ofertas de dívidas, com a redução do prazo para registro pela autarquia de 10 para 3 dias úteis. Por outro lado, havendo fato novo na documentação durante o período de análise, pode a CVM, se entender adequado, pleitear uma ampliação da análise para avaliar as novidades, mediante a definição de novo prazo de 20 dias úteis para tanto (também em consonância com o entendimento das áreas técnicas no atual regime).

Com relação às solicitações de dispensa de requisitos de registro, já foram incluídas nas normas as opções principais e mais recorrentes. Para outros pleitos que dependam de avaliação do Colegiado da CVM, o prazo de análise da oferta somente começa após a decisão sobre o pedido de dispensa, que passa a contar com rito próprio. Este talvez seja o único ponto capaz de levar a algum atraso no cronograma das ofertas, mas ele não é usual no mercado.

A possibilidade de aumento da quantidade de valores mobiliários em ofertas de rito ordinário foi ampliada dos atuais 20% para 25%. Também foi definida a possibilidade de participação de pessoas vinculadas no processo de formação de preço (bookbuilding) nas ofertas públicas em que não houver demanda de mercado que atinja a quantidade inicial prevista de valores mobiliários a serem distribuídos. A nova resolução permitiu ainda a participação de investidores qualificados no processo de bookbuilding de ofertas registradas de dívida não conversível em ações ou de títulos de securitização.

Aliado ao novo conteúdo do Formulário de Referência, que também entra em vigor em janeiro de 2023, espera-se que o novo regime simplifique e reduza o custo regulatório dos emissores.

* Gustavo Rugani e Alessandra de Souza Pinto são sócios da área de Mercado de Capitais do Machado Meyer Advogados